- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 545
盈利交易:
1 849 (72.65%)
亏损交易:
696 (27.35%)
最好交易:
1 883.07 USD
最差交易:
-896.96 USD
毛利:
17 770.00 USD (3 498 845 pips)
毛利亏损:
-16 721.19 USD (3 412 191 pips)
最大连续赢利:
32 (159.27 USD)
最大连续盈利:
3 060.13 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
82.63%
最大入金加载:
95.01%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
705
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.17
长期交易:
1 501 (58.98%)
短期交易:
1 044 (41.02%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
9.61 USD
平均损失:
-24.02 USD
最大连续失误:
21 (-399.62 USD)
最大连续亏损:
-4 326.36 USD (11)
每月增长:
-1.11%
年度预测:
-13.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 578.34 USD
最大值:
6 044.03 USD (29.39%)
相对跌幅:
结余:
12.82% (6 044.03 USD)
净值:
23.13% (10 828.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|1103
|EURUSDp
|468
|AUDCADp
|390
|NZDCADp
|110
|USDJPYp
|95
|EURJPYp
|77
|AUDNZDp
|59
|EURCHFp
|54
|AUDUSDp
|45
|GBPCADp
|43
|USDCADp
|35
|EURAUDp
|27
|USA100
|23
|GBPUSDp
|10
|XAGUSDp
|2
|USA30
|1
|EURNZDp
|1
|EURGBPp
|1
|EURCADp
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|-1.7K
|EURUSDp
|760
|AUDCADp
|703
|NZDCADp
|343
|USDJPYp
|74
|EURJPYp
|74
|AUDNZDp
|517
|EURCHFp
|-41
|AUDUSDp
|37
|GBPCADp
|81
|USDCADp
|45
|EURAUDp
|43
|USA100
|14
|GBPUSDp
|35
|XAGUSDp
|18
|USA30
|0
|EURNZDp
|0
|EURGBPp
|0
|EURCADp
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|66K
|EURUSDp
|11K
|AUDCADp
|2.4K
|NZDCADp
|-12K
|USDJPYp
|8.9K
|EURJPYp
|3.3K
|AUDNZDp
|-5K
|EURCHFp
|-5K
|AUDUSDp
|-1.2K
|GBPCADp
|4K
|USDCADp
|1K
|EURAUDp
|2.1K
|USA100
|17K
|GBPUSDp
|1.1K
|XAGUSDp
|184
|USA30
|800
|EURNZDp
|66
|EURGBPp
|17
|EURCADp
|26
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 883.07 USD
最差交易: -897 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +159.27 USD
最大连续亏损: -399.62 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
11%
0
0
USD
USD
45K
USD
USD
42
99%
2 545
72%
83%
1.06
0.41
USD
USD
23%
1:100