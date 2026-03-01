- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 497
Прибыльных трейдов:
1 143 (76.35%)
Убыточных трейдов:
354 (23.65%)
Лучший трейд:
374.48 USD
Худший трейд:
-172.01 USD
Общая прибыль:
32 032.15 USD (1 695 192 pips)
Общий убыток:
-16 632.95 USD (115 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
80 (1 110.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 342.28 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
56.40%
Макс. загрузка депозита:
11.79%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.08
Длинных трейдов:
735 (49.10%)
Коротких трейдов:
762 (50.90%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
10.29 USD
Средняя прибыль:
28.02 USD
Средний убыток:
-46.99 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 156.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 156.21 USD (11)
Прирост в месяц:
1.21%
Годовой прогноз:
15.98%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.55 USD
Максимальная:
1 527.67 USD (2.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.08% (1 546.02 USD)
По эквити:
6.45% (3 247.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|1465
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADp
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADp
|94K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +374.48 USD
Худший трейд: -172 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 110.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 156.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SterlingGentTrading-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
80K
USD
USD
65
53%
1 497
76%
56%
1.92
10.29
USD
USD
6%
1:100