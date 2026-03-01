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Сигналы / MetaTrader 5 / SGT AC FUND
Algoritmic Capital, Ltd.

SGT AC FUND

Algoritmic Capital, Ltd.
Algoritmic Capital, Ltd.

Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital - поставщик финансовых услуг, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и образовательных услугах для активных трейдеров.
6 продуктов 12 сигналов 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 30%
SterlingGentTrading-MT5
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 497
Прибыльных трейдов:
1 143 (76.35%)
Убыточных трейдов:
354 (23.65%)
Лучший трейд:
374.48 USD
Худший трейд:
-172.01 USD
Общая прибыль:
32 032.15 USD (1 695 192 pips)
Общий убыток:
-16 632.95 USD (115 202 pips)
Макс. серия выигрышей:
80 (1 110.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 342.28 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
56.40%
Макс. загрузка депозита:
11.79%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.08
Длинных трейдов:
735 (49.10%)
Коротких трейдов:
762 (50.90%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
10.29 USD
Средняя прибыль:
28.02 USD
Средний убыток:
-46.99 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 156.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 156.21 USD (11)
Прирост в месяц:
1.21%
Годовой прогноз:
15.98%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
131.55 USD
Максимальная:
1 527.67 USD (2.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.08% (1 546.02 USD)
По эквити:
6.45% (3 247.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADp 1465
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADp 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADp 94K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +374.48 USD
Худший трейд: -172 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 110.45 USD
Макс. убыток в серии: -1 156.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SterlingGentTrading-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.03 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 19:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.16 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 15:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.11 17:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 04:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 14:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.15 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.07 22:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.24 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SGT AC FUND
999 USD в месяц
30%
0
0
USD
80K
USD
65
53%
1 497
76%
56%
1.92
10.29
USD
6%
1:100
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