- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 502
盈利交易:
1 148 (76.43%)
亏损交易:
354 (23.57%)
最好交易:
374.48 USD
最差交易:
-172.01 USD
毛利:
32 117.49 USD (1 695 871 pips)
毛利亏损:
-16 638.95 USD (115 202 pips)
最大连续赢利:
80 (1 110.45 USD)
最大连续盈利:
2 342.28 USD (52)
夏普比率:
0.23
交易活动:
56.40%
最大入金加载:
11.79%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.13
长期交易:
740 (49.27%)
短期交易:
762 (50.73%)
利润因子:
1.93
预期回报:
10.31 USD
平均利润:
27.98 USD
平均损失:
-47.00 USD
最大连续失误:
11 (-1 156.21 USD)
最大连续亏损:
-1 156.21 USD (11)
每月增长:
1.31%
年度预测:
15.87%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
131.55 USD
最大值:
1 527.67 USD (2.88%)
相对跌幅:
结余:
3.08% (1 546.02 USD)
净值:
6.45% (3 247.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|1470
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADp
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADp
|94K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +374.48 USD
最差交易: -172 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +1 110.45 USD
最大连续亏损: -1 156.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SterlingGentTrading-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
30%
0
0
USD
USD
80K
USD
USD
66
52%
1 502
76%
56%
1.93
10.31
USD
USD
6%
1:100