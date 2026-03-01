- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 570
Прибыльных трейдов:
1 024 (65.22%)
Убыточных трейдов:
546 (34.78%)
Лучший трейд:
198.80 USD
Худший трейд:
-217.70 USD
Общая прибыль:
26 116.85 USD (1 047 908 pips)
Общий убыток:
-23 712.52 USD (600 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (334.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
958.65 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.00%
Макс. загрузка депозита:
90.96%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
908 (57.83%)
Коротких трейдов:
662 (42.17%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
25.50 USD
Средний убыток:
-43.43 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-391.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-750.60 USD (5)
Прирост в месяц:
35.67%
Годовой прогноз:
432.81%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.92 USD
Максимальная:
4 048.69 USD (63.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.99% (4 048.69 USD)
По эквити:
22.05% (742.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|447K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +198.80 USD
Худший трейд: -218 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +334.36 USD
Макс. убыток в серии: -391.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.50 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live10
|12.06 × 5052
黄金顺势交易策略，低风险，长期稳定收益，本金100美金也可以交易。
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
129%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
24
69%
1 570
65%
26%
1.10
1.53
USD
USD
64%
1:100