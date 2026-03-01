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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold follows the trend
Ji Yuan Cao

Gold follows the trend

Ji Yuan Cao
Ji Yuan Cao

Ji Yuan Cao

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 129%
TradeMaxGlobal-Live2
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 570
Прибыльных трейдов:
1 024 (65.22%)
Убыточных трейдов:
546 (34.78%)
Лучший трейд:
198.80 USD
Худший трейд:
-217.70 USD
Общая прибыль:
26 116.85 USD (1 047 908 pips)
Общий убыток:
-23 712.52 USD (600 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (334.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
958.65 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.00%
Макс. загрузка депозита:
90.96%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
908 (57.83%)
Коротких трейдов:
662 (42.17%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
25.50 USD
Средний убыток:
-43.43 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-391.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-750.60 USD (5)
Прирост в месяц:
35.67%
Годовой прогноз:
432.81%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.92 USD
Максимальная:
4 048.69 USD (63.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.99% (4 048.69 USD)
По эквити:
22.05% (742.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1570
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 447K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +198.80 USD
Худший трейд: -218 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +334.36 USD
Макс. убыток в серии: -391.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.50 × 18
TradeMaxGlobal-Live10
12.06 × 5052
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黄金顺势交易策略，低风险，长期稳定收益，本金100美金也可以交易。
Нет отзывов
2026.07.30 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 13:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 20:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 17:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 23:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.21 02:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 13:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold follows the trend
30 USD в месяц
129%
0
0
USD
3.4K
USD
24
69%
1 570
65%
26%
1.10
1.53
USD
64%
1:100
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