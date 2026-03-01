- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 593
盈利交易:
1 027 (64.46%)
亏损交易:
566 (35.53%)
最好交易:
198.80 USD
最差交易:
-217.70 USD
毛利:
26 235.43 USD (1 060 100 pips)
毛利亏损:
-24 243.55 USD (653 424 pips)
最大连续赢利:
21 (334.36 USD)
最大连续盈利:
958.65 USD (13)
夏普比率:
0.04
交易活动:
27.01%
最大入金加载:
90.96%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
54
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.49
长期交易:
924 (58.00%)
短期交易:
669 (42.00%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
25.55 USD
平均损失:
-42.83 USD
最大连续失误:
16 (-523.98 USD)
最大连续亏损:
-750.60 USD (5)
每月增长:
7.40%
年度预测:
89.77%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
8.92 USD
最大值:
4 048.69 USD (63.99%)
相对跌幅:
结余:
63.99% (4 048.69 USD)
净值:
22.05% (742.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1593
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|407K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +198.80 USD
最差交易: -218 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +334.36 USD
最大连续亏损: -523.98 USD
黄金顺势交易策略，低风险，长期稳定收益，本金100美金也可以交易。
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赢%
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预期回报
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每月30 USD
102%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
24
69%
1 593
64%
27%
1.08
1.25
USD
USD
64%
1:100