Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

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