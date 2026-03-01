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Сигналы / MetaTrader 4 / X58575
Konstantin Grihin

X58575

Konstantin Grihin
Konstantin Grihin

Konstantin Grihin

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 125%
InstaFinance-Europe.com
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
309 (68.06%)
Убыточных трейдов:
145 (31.94%)
Лучший трейд:
16.28 USD
Худший трейд:
-7.64 USD
Общая прибыль:
257.76 USD (57 858 pips)
Общий убыток:
-150.88 USD (54 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (6.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.71 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
85.88%
Макс. загрузка депозита:
24.32%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.84
Длинных трейдов:
233 (51.32%)
Коротких трейдов:
221 (48.68%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.83 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-12.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.34 USD (5)
Прирост в месяц:
5.65%
Годовой прогноз:
68.61%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.21 USD
Максимальная:
15.63 USD (8.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.64% (12.34 USD)
По эквити:
41.96% (67.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 315
GBPUSD 80
USDJPY 27
EURUSD 25
AUDCHF 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 97
GBPUSD 11
USDJPY 6
EURUSD -2
AUDCHF 0
AUDUSD -2
NZDUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 365
GBPUSD 377
USDJPY 3.1K
EURUSD 218
AUDCHF -249
AUDUSD -151
NZDUSD -400
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.28 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.86 USD
Макс. убыток в серии: -12.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

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0.01 × 198
EGlobal-Cent5
0.30 × 764
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.41 × 2030
XMGlobal-Real 42
6.00 × 2
ATFXGM8-Live
9.75 × 4
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работает умный усреднитель который ставит частичный лок и рубит дальний убыточный ордер, лот ИнстаФорекс в 10 раз меньше стандартного , учитывайте это при загрузки своего депозита .подключайтесь через посредников по возврату части спреда ,будем перерабатывать объём .
Нет отзывов
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 10:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 19:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 14:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 09:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.12 21:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.31 16:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.03.23 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.12 03:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.12 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.02 02:17
Share of trading days is too low
2026.03.02 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
X58575
30 USD в месяц
125%
0
0
USD
174
USD
24
96%
454
68%
86%
1.70
0.24
USD
42%
1:500
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