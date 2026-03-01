- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
309 (68.06%)
Убыточных трейдов:
145 (31.94%)
Лучший трейд:
16.28 USD
Худший трейд:
-7.64 USD
Общая прибыль:
257.76 USD (57 858 pips)
Общий убыток:
-150.88 USD (54 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (6.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.71 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
85.88%
Макс. загрузка депозита:
24.32%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.84
Длинных трейдов:
233 (51.32%)
Коротких трейдов:
221 (48.68%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.83 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-12.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.34 USD (5)
Прирост в месяц:
5.65%
Годовой прогноз:
68.61%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.21 USD
Максимальная:
15.63 USD (8.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.64% (12.34 USD)
По эквити:
41.96% (67.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|315
|GBPUSD
|80
|USDJPY
|27
|EURUSD
|25
|AUDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|97
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|EURUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|365
|GBPUSD
|377
|USDJPY
|3.1K
|EURUSD
|218
|AUDCHF
|-249
|AUDUSD
|-151
|NZDUSD
|-400
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.28 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.86 USD
Макс. убыток в серии: -12.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.01 × 198
|
EGlobal-Cent5
|0.30 × 764
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|5.41 × 2030
|
XMGlobal-Real 42
|6.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|9.75 × 4
работает умный усреднитель который ставит частичный лок и рубит дальний убыточный ордер, лот ИнстаФорекс в 10 раз меньше стандартного , учитывайте это при загрузки своего депозита .подключайтесь через посредников по возврату части спреда ,будем перерабатывать объём .
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
125%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
24
96%
454
68%
86%
1.70
0.24
USD
USD
42%
1:500