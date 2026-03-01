- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
453
Profit Trades:
308 (67.99%)
Loss Trades:
145 (32.01%)
Best trade:
16.28 USD
Worst trade:
-7.64 USD
Gross Profit:
257.66 USD (57 744 pips)
Gross Loss:
-150.88 USD (54 983 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (6.86 USD)
Maximal consecutive profit:
19.71 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
85.88%
Max deposit load:
24.32%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
6.83
Long Trades:
232 (51.21%)
Short Trades:
221 (48.79%)
Profit Factor:
1.71
Expected Payoff:
0.24 USD
Average Profit:
0.84 USD
Average Loss:
-1.04 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-12.34 USD)
Maximal consecutive loss:
-12.34 USD (5)
Monthly growth:
6.26%
Annual Forecast:
75.94%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
2.21 USD
Maximal:
15.63 USD (8.50%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.64% (12.34 USD)
By Equity:
41.96% (67.13 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDCHF
|315
|GBPUSD
|79
|USDJPY
|27
|EURUSD
|25
|AUDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|97
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|EURUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|365
|GBPUSD
|263
|USDJPY
|3.1K
|EURUSD
|218
|AUDCHF
|-249
|AUDUSD
|-151
|NZDUSD
|-400
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +16.28 USD
Worst trade: -8 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +6.86 USD
Maximal consecutive loss: -12.34 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "InstaFinance-Europe.com" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
работает умный усреднитель который ставит частичный лок и рубит дальний убыточный ордер, лот ИнстаФорекс в 10 раз меньше стандартного , учитывайте это при загрузки своего депозита .подключайтесь через посредников по возврату части спреда ,будем перерабатывать объём .
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
125%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
23
96%
453
67%
86%
1.70
0.24
USD
USD
42%
1:500