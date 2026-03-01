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Signals / MetaTrader 4 / X58575
Konstantin Grihin

X58575

Konstantin Grihin
Konstantin Grihin

Konstantin Grihin

0 reviews
Reliability
23 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 125%
InstaFinance-Europe.com
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
453
Profit Trades:
308 (67.99%)
Loss Trades:
145 (32.01%)
Best trade:
16.28 USD
Worst trade:
-7.64 USD
Gross Profit:
257.66 USD (57 744 pips)
Gross Loss:
-150.88 USD (54 983 pips)
Maximum consecutive wins:
10 (6.86 USD)
Maximal consecutive profit:
19.71 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading activity:
85.88%
Max deposit load:
24.32%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
6.83
Long Trades:
232 (51.21%)
Short Trades:
221 (48.79%)
Profit Factor:
1.71
Expected Payoff:
0.24 USD
Average Profit:
0.84 USD
Average Loss:
-1.04 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-12.34 USD)
Maximal consecutive loss:
-12.34 USD (5)
Monthly growth:
6.26%
Annual Forecast:
75.94%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
2.21 USD
Maximal:
15.63 USD (8.50%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.64% (12.34 USD)
By Equity:
41.96% (67.13 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCHF 315
GBPUSD 79
USDJPY 27
EURUSD 25
AUDCHF 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 97
GBPUSD 11
USDJPY 6
EURUSD -2
AUDCHF 0
AUDUSD -2
NZDUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF 365
GBPUSD 263
USDJPY 3.1K
EURUSD 218
AUDCHF -249
AUDUSD -151
NZDUSD -400
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +16.28 USD
Worst trade: -8 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +6.86 USD
Maximal consecutive loss: -12.34 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "InstaFinance-Europe.com" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Demo
0.01 × 196
EGlobal-Cent5
0.30 × 764
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.41 × 2030
XMGlobal-Real 42
6.00 × 2
ATFXGM8-Live
9.75 × 4
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работает умный усреднитель который ставит частичный лок и рубит дальний убыточный ордер, лот ИнстаФорекс в 10 раз меньше стандартного , учитывайте это при загрузки своего депозита .подключайтесь через посредников по возврату части спреда ,будем перерабатывать объём .
No reviews
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 10:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 19:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 14:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 09:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.12 21:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.31 16:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.03.23 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.12 03:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.12 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.02 02:17
Share of trading days is too low
2026.03.02 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
X58575
30 USD per month
125%
0
0
USD
174
USD
23
96%
453
67%
86%
1.70
0.24
USD
42%
1:500
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.