- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
460
盈利交易:
313 (68.04%)
亏损交易:
147 (31.96%)
最好交易:
16.28 USD
最差交易:
-7.64 USD
毛利:
258.55 USD (58 336 pips)
毛利亏损:
-151.31 USD (55 406 pips)
最大连续赢利:
10 (6.86 USD)
最大连续盈利:
19.71 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
85.88%
最大入金加载:
24.32%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.86
长期交易:
235 (51.09%)
短期交易:
225 (48.91%)
利润因子:
1.71
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
0.83 USD
平均损失:
-1.03 USD
最大连续失误:
5 (-12.34 USD)
最大连续亏损:
-12.34 USD (5)
每月增长:
4.03%
年度预测:
48.87%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
2.21 USD
最大值:
15.63 USD (8.50%)
相对跌幅:
结余:
10.64% (12.34 USD)
净值:
41.96% (67.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|315
|GBPUSD
|86
|USDJPY
|27
|EURUSD
|25
|AUDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|97
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|6
|EURUSD
|-2
|AUDCHF
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|365
|GBPUSD
|432
|USDJPY
|3.1K
|EURUSD
|218
|AUDCHF
|-249
|AUDUSD
|-151
|NZDUSD
|-400
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.28 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6.86 USD
最大连续亏损: -12.34 USD
работает умный усреднитель который ставит частичный лок и рубит дальний убыточный ордер, лот ИнстаФорекс в 10 раз меньше стандартного , учитывайте это при загрузки своего депозита .подключайтесь через посредников по возврату части спреда ,будем перерабатывать объём .
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
126%
0
0
USD
USD
174
USD
USD
24
96%
460
68%
86%
1.70
0.23
USD
USD
42%
1:500