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Konstantin Grihin

X58575

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147 (31.96%)
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毛利:
258.55 USD (58 336 pips)
毛利亏损:
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最大连续赢利:
10 (6.86 USD)
最大连续盈利:
19.71 USD (3)
夏普比率:
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交易活动:
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最近交易:
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平均持有时间:
1 一天
采收率:
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短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
-1.03 USD
最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
41.96% (67.13 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF 315
GBPUSD 86
USDJPY 27
EURUSD 25
AUDCHF 3
AUDUSD 2
NZDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF 97
GBPUSD 11
USDJPY 6
EURUSD -2
AUDCHF 0
AUDUSD -2
NZDUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF 365
GBPUSD 432
USDJPY 3.1K
EURUSD 218
AUDCHF -249
AUDUSD -151
NZDUSD -400
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
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最好交易: +16.28 USD
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没有评论
2026.06.25 12:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 10:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.06.25 01:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 19:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 14:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 13:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 09:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.11 00:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.12 21:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 01:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.31 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.31 16:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.03.23 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.23 10:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.12 03:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.12 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.02 02:17
Share of trading days is too low
2026.03.02 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
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68%
86%
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