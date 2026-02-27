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Сигналы / MetaTrader 4 / Yugehaohui
Ming Yu He

Yugehaohui

Ming Yu He
Ming Yu He

Ming Yu He

趋势交易，带止损0.2%到1%之间
多品种，单品种多参混合，
交易必须带止损，接受止损，接受回辙。
6 комментариев
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 66 USD в месяц
прирост с 2026 4%
FXCM-USDReal08
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
69 (27.05%)
Убыточных трейдов:
186 (72.94%)
Лучший трейд:
627.29 USD
Худший трейд:
-169.74 USD
Общая прибыль:
8 208.50 USD (1 139 573 pips)
Общий убыток:
-7 596.70 USD (866 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 714.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 714.46 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
85.26%
Макс. загрузка депозита:
3.09%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
139 (54.51%)
Коротких трейдов:
116 (45.49%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
118.96 USD
Средний убыток:
-40.84 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-658.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-803.34 USD (10)
Прирост в месяц:
1.68%
Годовой прогноз:
20.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 204.18 USD
Максимальная:
3 113.14 USD (19.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.48% (3 113.14 USD)
По эквити:
1.36% (185.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 134
USDJPY 65
AUDJPY 24
GER30 16
JPN225 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
USDJPY -473
AUDJPY -318
GER30 612
JPN225 -222
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 102K
USDJPY -2K
AUDJPY -3.1K
GER30 118K
JPN225 59K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +627.29 USD
Худший трейд: -170 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 714.46 USD
Макс. убыток в серии: -658.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
Dukascopy-live-1
0.00 × 37
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 17
GMTKTech-Live1
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.72 × 92
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.74 × 19
FXCM-USDReal08
0.86 × 14
ICMarkets-Live02
0.90 × 41
FOREX.comGlobalCN-Live 118
1.83 × 6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
new account  new start    2026.2.27
Нет отзывов
2026.08.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 02:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 00:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.27 01:54
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.24 22:38
No swaps are charged on the signal account
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.23 02:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 03:20
No swaps are charged on the signal account
2026.06.18 20:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 12:29
No swaps are charged
2026.06.03 12:29
No swaps are charged
2026.05.21 05:40
No swaps are charged on the signal account
2026.05.08 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.30 09:40
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Yugehaohui
66 USD в месяц
4%
0
0
USD
15K
USD
24
100%
255
27%
85%
1.08
2.40
USD
19%
1:200
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