- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
69 (27.05%)
Убыточных трейдов:
186 (72.94%)
Лучший трейд:
627.29 USD
Худший трейд:
-169.74 USD
Общая прибыль:
8 208.50 USD (1 139 573 pips)
Общий убыток:
-7 596.70 USD (866 320 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 714.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 714.46 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
85.26%
Макс. загрузка депозита:
3.09%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
139 (54.51%)
Коротких трейдов:
116 (45.49%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
118.96 USD
Средний убыток:
-40.84 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-658.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-803.34 USD (10)
Прирост в месяц:
1.68%
Годовой прогноз:
20.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 204.18 USD
Максимальная:
3 113.14 USD (19.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.48% (3 113.14 USD)
По эквити:
1.36% (185.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|USDJPY
|65
|AUDJPY
|24
|GER30
|16
|JPN225
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|USDJPY
|-473
|AUDJPY
|-318
|GER30
|612
|JPN225
|-222
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|102K
|USDJPY
|-2K
|AUDJPY
|-3.1K
|GER30
|118K
|JPN225
|59K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +627.29 USD
Худший трейд: -170 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 714.46 USD
Макс. убыток в серии: -658.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 37
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 17
|
GMTKTech-Live1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.72 × 92
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.74 × 19
|
FXCM-USDReal08
|0.86 × 14
|
ICMarkets-Live02
|0.90 × 41
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|1.83 × 6
new account new start 2026.2.27
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
66 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
24
100%
255
27%
85%
1.08
2.40
USD
USD
19%
1:200