Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2 0.00 × 1 Dukascopy-live-1 0.00 × 37 TMGM.TradeMaxAU-Live1 0.00 × 17 GMTKTech-Live1 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.72 × 92 FOREX.comGlobalCN-Live 126 0.74 × 19 FXCM-USDReal08 0.86 × 14 ICMarkets-Live02 0.90 × 41 FOREX.comGlobalCN-Live 118 1.83 × 6 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика