- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
262
盈利交易:
70 (26.71%)
亏损交易:
192 (73.28%)
最好交易:
627.29 USD
最差交易:
-169.74 USD
毛利:
8 223.49 USD (1 141 071 pips)
毛利亏损:
-7 745.97 USD (882 447 pips)
最大连续赢利:
9 (1 714.46 USD)
最大连续盈利:
1 714.46 USD (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
85.26%
最大入金加载:
3.09%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.15
长期交易:
146 (55.73%)
短期交易:
116 (44.27%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
117.48 USD
平均损失:
-40.34 USD
最大连续失误:
17 (-658.37 USD)
最大连续亏损:
-803.34 USD (10)
每月增长:
0.76%
年度预测:
9.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 204.18 USD
最大值:
3 113.14 USD (19.73%)
相对跌幅:
结余:
19.48% (3 113.14 USD)
净值:
1.36% (185.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|USDJPY
|65
|AUDJPY
|24
|GER30
|17
|JPN225
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|893
|USDJPY
|-473
|AUDJPY
|-318
|GER30
|598
|JPN225
|-222
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|91K
|USDJPY
|-2K
|AUDJPY
|-3.1K
|GER30
|114K
|JPN225
|59K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +627.29 USD
最差交易: -170 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 714.46 USD
最大连续亏损: -658.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月66 USD
3%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
24
100%
262
26%
85%
1.06
1.82
USD
USD
19%
1:200