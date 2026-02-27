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Ming Yu He

Yugehaohui

Ming Yu He
Ming Yu He

Ming Yu He

趋势交易，带止损0.2%到1%之间
多品种，单品种多参混合，
交易必须带止损，接受止损，接受回辙。
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可靠性
24
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每月复制 66 USD per 
增长自 2026 3%
FXCM-USDReal08
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
262
盈利交易:
70 (26.71%)
亏损交易:
192 (73.28%)
最好交易:
627.29 USD
最差交易:
-169.74 USD
毛利:
8 223.49 USD (1 141 071 pips)
毛利亏损:
-7 745.97 USD (882 447 pips)
最大连续赢利:
9 (1 714.46 USD)
最大连续盈利:
1 714.46 USD (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
85.26%
最大入金加载:
3.09%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.15
长期交易:
146 (55.73%)
短期交易:
116 (44.27%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
117.48 USD
平均损失:
-40.34 USD
最大连续失误:
17 (-658.37 USD)
最大连续亏损:
-803.34 USD (10)
每月增长:
0.76%
年度预测:
9.21%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 204.18 USD
最大值:
3 113.14 USD (19.73%)
相对跌幅:
结余:
19.48% (3 113.14 USD)
净值:
1.36% (185.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 140
USDJPY 65
AUDJPY 24
GER30 17
JPN225 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 893
USDJPY -473
AUDJPY -318
GER30 598
JPN225 -222
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 91K
USDJPY -2K
AUDJPY -3.1K
GER30 114K
JPN225 59K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +627.29 USD
最差交易: -170 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 714.46 USD
最大连续亏损: -658.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
0.00 × 1
Dukascopy-live-1
0.00 × 37
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 17
GMTKTech-Live1
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.72 × 92
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.74 × 19
FXCM-USDReal08
0.86 × 14
ICMarkets-Live02
0.90 × 41
FOREX.comGlobalCN-Live 118
1.83 × 6
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new account  new start    2026.2.27
没有评论
2026.08.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 02:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 00:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.27 01:54
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.24 22:38
No swaps are charged on the signal account
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.23 10:38
No swaps are charged
2026.06.23 02:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.22 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 03:20
No swaps are charged on the signal account
2026.06.18 20:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.03 12:29
No swaps are charged
2026.06.03 12:29
No swaps are charged
2026.05.21 05:40
No swaps are charged on the signal account
2026.05.08 16:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.30 09:40
No swaps are charged
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EA交易
交易
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Yugehaohui
每月66 USD
3%
0
0
USD
15K
USD
24
100%
262
26%
85%
1.06
1.82
USD
19%
1:200
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