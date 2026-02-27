Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MonetaMarketsTrading-Live 0.00 × 50 ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live17 0.23 × 358 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live26 0.38 × 16 ICMarketsSC-Live04 0.51 × 212 ICMarketsSC-Live32 0.56 × 203 ICMarketsSC-Live06 0.58 × 12 FPTradingLLC-Live4 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live12 0.83 × 6 ICMarketsSC-Live33 0.97 × 619 ICMarkets-Live03 1.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 1.04 × 1224 ICMarkets-Live14 1.14 × 7 Pepperstone-Edge07 1.72 × 32 RoboForex-ECN 1.96 × 646 TradersWay-Live 2.33 × 18 RSGFinance-Live 2.57 × 23 ICMarketsSC-Live25 3.50 × 4 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 3.76 × 42 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 PlaceATrade-Real-4 4.95 × 399 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика