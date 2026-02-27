- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
466
Прибыльных трейдов:
329 (70.60%)
Убыточных трейдов:
137 (29.40%)
Лучший трейд:
25.97 USD
Худший трейд:
-17.20 USD
Общая прибыль:
435.69 USD (21 191 pips)
Общий убыток:
-319.72 USD (18 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (10.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.16 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
24.93%
Макс. загрузка депозита:
59.79%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
220 (47.21%)
Коротких трейдов:
246 (52.79%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
1.32 USD
Средний убыток:
-2.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.92 USD (5)
Прирост в месяц:
19.13%
Годовой прогноз:
232.12%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.22 USD
Максимальная:
104.86 USD (20.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.70% (42.06 USD)
По эквити:
27.34% (21.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|295
|EURUSD
|150
|EURCAD
|17
|CHFJPY
|1
|BTCUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|130
|EURUSD
|47
|EURCAD
|-46
|CHFJPY
|-6
|BTCUSD
|0
|USDCAD
|0
|EURNZD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|4.8K
|EURUSD
|1.2K
|EURCAD
|-2K
|CHFJPY
|-1K
|BTCUSD
|1.1K
|USDCAD
|34
|EURNZD
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.97 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.52 USD
Макс. убыток в серии: -53.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.00 × 50
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 358
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live26
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live04
|0.51 × 212
|
ICMarketsSC-Live32
|0.56 × 203
|
ICMarketsSC-Live06
|0.58 × 12
|
FPTradingLLC-Live4
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.97 × 619
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|1.04 × 1224
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|1.72 × 32
|
RoboForex-ECN
|1.96 × 646
|
TradersWay-Live
|2.33 × 18
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarketsSC-Live25
|3.50 × 4
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.76 × 42
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.95 × 399
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
81%
0
0
USD
USD
255
USD
USD
24
98%
466
70%
25%
1.36
0.25
USD
USD
27%
1:500