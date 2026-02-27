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Сигналы / MetaTrader 4 / Oslo
Wahyu Pamungkas

Oslo

Wahyu Pamungkas
Wahyu Pamungkas

Wahyu Pamungkas

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 81%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
466
Прибыльных трейдов:
329 (70.60%)
Убыточных трейдов:
137 (29.40%)
Лучший трейд:
25.97 USD
Худший трейд:
-17.20 USD
Общая прибыль:
435.69 USD (21 191 pips)
Общий убыток:
-319.72 USD (18 817 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (10.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.16 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
24.93%
Макс. загрузка депозита:
59.79%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
220 (47.21%)
Коротких трейдов:
246 (52.79%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
1.32 USD
Средний убыток:
-2.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.92 USD (5)
Прирост в месяц:
19.13%
Годовой прогноз:
232.12%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
60.22 USD
Максимальная:
104.86 USD (20.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.70% (42.06 USD)
По эквити:
27.34% (21.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 295
EURUSD 150
EURCAD 17
CHFJPY 1
BTCUSD 1
USDCAD 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 130
EURUSD 47
EURCAD -46
CHFJPY -6
BTCUSD 0
USDCAD 0
EURNZD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF 4.8K
EURUSD 1.2K
EURCAD -2K
CHFJPY -1K
BTCUSD 1.1K
USDCAD 34
EURNZD -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.97 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +10.52 USD
Макс. убыток в серии: -53.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MonetaMarketsTrading-Live
0.00 × 50
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.23 × 358
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live26
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live04
0.51 × 212
ICMarketsSC-Live32
0.56 × 203
ICMarketsSC-Live06
0.58 × 12
FPTradingLLC-Live4
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.97 × 619
ICMarkets-Live03
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
1.04 × 1224
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
Pepperstone-Edge07
1.72 × 32
RoboForex-ECN
1.96 × 646
TradersWay-Live
2.33 × 18
RSGFinance-Live
2.57 × 23
ICMarketsSC-Live25
3.50 × 4
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.76 × 42
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.95 × 399
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Нет отзывов
2026.07.09 22:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 12:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 02:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 14:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.09 11:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 09:05
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.05.30 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.19 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 12:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.07 12:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.14 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.08 10:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.27 09:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.27 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.27 08:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Oslo
30 USD в месяц
81%
0
0
USD
255
USD
24
98%
466
70%
25%
1.36
0.25
USD
27%
1:500
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