- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
476
盈利交易:
337 (70.79%)
亏损交易:
139 (29.20%)
最好交易:
25.97 USD
最差交易:
-17.20 USD
毛利:
440.49 USD (21 630 pips)
毛利亏损:
-321.32 USD (18 929 pips)
最大连续赢利:
14 (10.52 USD)
最大连续盈利:
37.16 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
24.93%
最大入金加载:
59.79%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.14
长期交易:
225 (47.27%)
短期交易:
251 (52.73%)
利润因子:
1.37
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
1.31 USD
平均损失:
-2.31 USD
最大连续失误:
5 (-53.92 USD)
最大连续亏损:
-53.92 USD (5)
每月增长:
21.88%
年度预测:
265.47%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
60.22 USD
最大值:
104.86 USD (20.10%)
相对跌幅:
结余:
21.70% (42.06 USD)
净值:
27.34% (21.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|295
|EURUSD
|160
|EURCAD
|17
|CHFJPY
|1
|BTCUSD
|1
|USDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF
|130
|EURUSD
|50
|EURCAD
|-46
|CHFJPY
|-6
|BTCUSD
|0
|USDCAD
|0
|EURNZD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF
|4.8K
|EURUSD
|1.6K
|EURCAD
|-2K
|CHFJPY
|-1K
|BTCUSD
|1.1K
|USDCAD
|34
|EURNZD
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.97 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +10.52 USD
最大连续亏损: -53.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.00 × 50
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 358
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live04
|0.51 × 212
|
ICMarketsSC-Live32
|0.56 × 203
|
ICMarketsSC-Live06
|0.58 × 12
|
FPTradingLLC-Live4
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.97 × 619
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|1.04 × 1224
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|1.72 × 32
|
RoboForex-ECN
|1.96 × 646
|
TradersWay-Live
|2.33 × 18
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarketsSC-Live25
|3.50 × 4
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.76 × 42
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.95 × 399
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
83%
0
0
USD
USD
259
USD
USD
24
98%
476
70%
25%
1.37
0.25
USD
USD
27%
1:500