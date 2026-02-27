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Сигналы / MetaTrader 4 / Omega AI Neural EA
Irina Selivanevskaia

Omega AI Neural EA

Irina Selivanevskaia
Irina Selivanevskaia

Irina Selivanevskaia

2.2 (10)
About Me:
Algorithmic Developer & AI Engineer specializing in next-generation trading solutions powered by neural network architectures.
3 продукта 3 сигнала
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 -14%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
45 (81.81%)
Убыточных трейдов:
10 (18.18%)
Лучший трейд:
142.40 USD
Худший трейд:
-188.12 USD
Общая прибыль:
748.73 USD (103 839 pips)
Общий убыток:
-817.86 USD (188 541 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (19.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
469.28 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
1.45%
Макс. загрузка депозита:
7.58%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
28 (50.91%)
Коротких трейдов:
27 (49.09%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.26 USD
Средняя прибыль:
16.64 USD
Средний убыток:
-81.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-102.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.12 USD (1)
Прирост в месяц:
8.14%
Годовой прогноз:
98.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.72 USD
Максимальная:
584.16 USD (59.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.44% (583.99 USD)
По эквити:
18.91% (145.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -69
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -85K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +142.40 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.82 USD
Макс. убыток в серии: -102.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
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Нет отзывов
2026.08.10 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.04 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 05:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.26 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.26 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 09:21
No swaps are charged
2026.06.22 09:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.18 03:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 13:09
No swaps are charged on the signal account
2026.06.11 23:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.11 05:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.01 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 17:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.21 18:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.20 21:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.20 20:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.12 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Omega AI Neural EA
999 USD в месяц
-14%
0
0
USD
431
USD
25
100%
55
81%
1%
0.91
-1.26
USD
59%
1:500
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