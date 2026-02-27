- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
45 (81.81%)
Убыточных трейдов:
10 (18.18%)
Лучший трейд:
142.40 USD
Худший трейд:
-188.12 USD
Общая прибыль:
748.73 USD (103 839 pips)
Общий убыток:
-817.86 USD (188 541 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (19.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
469.28 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
1.45%
Макс. загрузка депозита:
7.58%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
28 (50.91%)
Коротких трейдов:
27 (49.09%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.26 USD
Средняя прибыль:
16.64 USD
Средний убыток:
-81.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-102.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.12 USD (1)
Прирост в месяц:
8.14%
Годовой прогноз:
98.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
101.72 USD
Максимальная:
584.16 USD (59.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
59.44% (583.99 USD)
По эквити:
18.91% (145.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-69
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-85K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.40 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.82 USD
Макс. убыток в серии: -102.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
431
USD
USD
25
100%
55
81%
1%
0.91
-1.26
USD
USD
59%
1:500