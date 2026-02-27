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Irina Selivanevskaia

Omega AI Neural EA

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2.2 (10)
About Me:
Algorithmic Developer & AI Engineer specializing in next-generation trading solutions powered by neural network architectures.
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55
盈利交易:
45 (81.81%)
亏损交易:
10 (18.18%)
最好交易:
142.40 USD
最差交易:
-188.12 USD
毛利:
748.73 USD (103 839 pips)
毛利亏损:
-817.86 USD (188 541 pips)
最大连续赢利:
10 (19.82 USD)
最大连续盈利:
469.28 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
1.45%
最大入金加载:
7.58%
最近交易:
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每周交易:
1
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.12
长期交易:
28 (50.91%)
短期交易:
27 (49.09%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.26 USD
平均利润:
16.64 USD
平均损失:
-81.79 USD
最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
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最大值:
584.16 USD (59.46%)
相对跌幅:
结余:
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净值:
18.91% (145.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -69
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -85K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Activtrades-Classic 2 Server
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Exness-Real25
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Just2Trade-Real
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KOT-Live3
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Exness-Real28
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FOXMarkets-Live
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CabanaCapitals-Live
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Tickmill-Live10
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GMI-Live08
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MaxrichGroup-Real
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DooPrime-Live 2
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HantecMarkets-Server1
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MFMSecurities-Real
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ForexTime-ECN-Zero
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OxSecurities-Demo
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EightcapLtd-Real2
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Exness-Real17
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Graphene-Server
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MEXAtlantic-Real
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LibertexCom-MT4 Market Real Server
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LiteFinance-ECN.com
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2026.08.10 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.04 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 05:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.26 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.26 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 09:21
No swaps are charged
2026.06.22 09:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.22 08:21
No swaps are charged
2026.06.18 03:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 13:09
No swaps are charged on the signal account
2026.06.11 23:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.11 05:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.01 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 17:49
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.21 18:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.20 21:34
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2026.05.20 20:34
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2026.05.12 04:00
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