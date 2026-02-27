- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
45 (81.81%)
亏损交易:
10 (18.18%)
最好交易:
142.40 USD
最差交易:
-188.12 USD
毛利:
748.73 USD (103 839 pips)
毛利亏损:
-817.86 USD (188 541 pips)
最大连续赢利:
10 (19.82 USD)
最大连续盈利:
469.28 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
1.45%
最大入金加载:
7.58%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.12
长期交易:
28 (50.91%)
短期交易:
27 (49.09%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.26 USD
平均利润:
16.64 USD
平均损失:
-81.79 USD
最大连续失误:
2 (-102.03 USD)
最大连续亏损:
-188.12 USD (1)
每月增长:
8.18%
年度预测:
98.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
101.72 USD
最大值:
584.16 USD (59.46%)
相对跌幅:
结余:
59.44% (583.99 USD)
净值:
18.91% (145.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-69
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-85K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.40 USD
最差交易: -188 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.82 USD
最大连续亏损: -102.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-14%
0
0
USD
USD
431
USD
USD
25
100%
55
81%
1%
0.91
-1.26
USD
USD
59%
1:500