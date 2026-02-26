- Прирост
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Всего трейдов:
2 012
Прибыльных трейдов:
1 551 (77.08%)
Убыточных трейдов:
461 (22.91%)
Лучший трейд:
354.43 USD
Худший трейд:
-1 108.10 USD
Общая прибыль:
20 173.74 USD (1 058 643 pips)
Общий убыток:
-17 993.25 USD (1 257 841 pips)
Макс. серия выигрышей:
83 (400.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 794.04 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
65.91%
Макс. загрузка депозита:
164.81%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
933 (46.37%)
Коротких трейдов:
1 079 (53.63%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
13.01 USD
Средний убыток:
-39.03 USD
Макс. серия проигрышей:
42 (-1 412.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 657.75 USD (10)
Прирост в месяц:
36.76%
Годовой прогноз:
445.97%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 408.13 USD
Максимальная:
2 781.76 USD (96.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.78% (2 781.76 USD)
По эквити:
81.64% (75.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1579
|GBPUSD
|332
|AUDCAD
|39
|BTCUSD
|31
|EURUSD
|12
|USTEC
|6
|EURGBP
|4
|EURAUD
|2
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-796
|GBPUSD
|2K
|AUDCAD
|952
|BTCUSD
|-15
|EURUSD
|-32
|USTEC
|38
|EURGBP
|-1
|EURAUD
|6
|EURJPY
|15
|USDJPY
|0
|GBPCHF
|-6
|USDCAD
|-1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-104K
|GBPUSD
|18K
|AUDCAD
|1.2K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|490
|USTEC
|38K
|EURGBP
|-14
|EURAUD
|107
|EURJPY
|293
|USDJPY
|18
|GBPCHF
|-116
|USDCAD
|-17
|GBPCAD
|42
|EURCAD
|29
|EURCHF
|-42
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +354.43 USD
Худший трейд: -1 108 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +400.68 USD
Макс. убыток в серии: -1 412.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 152
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1315
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 9346
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
|
Exness-MT5Real8
|0.85 × 958
|
PacificUnionLLC-Live
|0.88 × 41
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
37 USD в месяц
-22%
0
0
USD
USD
956
USD
USD
24
93%
2 012
77%
66%
1.12
1.08
USD
USD
97%
1:500