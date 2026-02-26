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Сигналы / MetaTrader 5 / DRA II
Markus Peter Hohmann

DRA II

Markus Peter Hohmann
Markus Peter Hohmann

Markus Peter Hohmann

0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2026 -22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 012
Прибыльных трейдов:
1 551 (77.08%)
Убыточных трейдов:
461 (22.91%)
Лучший трейд:
354.43 USD
Худший трейд:
-1 108.10 USD
Общая прибыль:
20 173.74 USD (1 058 643 pips)
Общий убыток:
-17 993.25 USD (1 257 841 pips)
Макс. серия выигрышей:
83 (400.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 794.04 USD (58)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
65.91%
Макс. загрузка депозита:
164.81%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
933 (46.37%)
Коротких трейдов:
1 079 (53.63%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.08 USD
Средняя прибыль:
13.01 USD
Средний убыток:
-39.03 USD
Макс. серия проигрышей:
42 (-1 412.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 657.75 USD (10)
Прирост в месяц:
36.76%
Годовой прогноз:
445.97%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 408.13 USD
Максимальная:
2 781.76 USD (96.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
96.78% (2 781.76 USD)
По эквити:
81.64% (75.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1579
GBPUSD 332
AUDCAD 39
BTCUSD 31
EURUSD 12
USTEC 6
EURGBP 4
EURAUD 2
EURJPY 1
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -796
GBPUSD 2K
AUDCAD 952
BTCUSD -15
EURUSD -32
USTEC 38
EURGBP -1
EURAUD 6
EURJPY 15
USDJPY 0
GBPCHF -6
USDCAD -1
GBPCAD 1
EURCAD 1
EURCHF -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -104K
GBPUSD 18K
AUDCAD 1.2K
BTCUSD -153K
EURUSD 490
USTEC 38K
EURGBP -14
EURAUD 107
EURJPY 293
USDJPY 18
GBPCHF -116
USDCAD -17
GBPCAD 42
EURCAD 29
EURCHF -42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +354.43 USD
Худший трейд: -1 108 USD
Макс. серия выигрышей: 58
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +400.68 USD
Макс. убыток в серии: -1 412.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 152
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
VTMarkets-Live
0.76 × 1315
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 9346
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
Exness-MT5Real8
0.85 × 958
PacificUnionLLC-Live
0.88 × 41
еще 181...
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folgt


Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 08:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 01:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 21:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 14:35
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 21:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 19:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 18:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 23:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 21:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 14:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.73% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DRA II
37 USD в месяц
-22%
0
0
USD
956
USD
24
93%
2 012
77%
66%
1.12
1.08
USD
97%
1:500
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