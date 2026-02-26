Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 DooGroup-Live 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 6 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 2 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 FusionMarkets-Demo 0.33 × 6 ICMarketsEU-MT5-4 0.36 × 11 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.45 × 152 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 StriforLLC-Live 0.72 × 18 VTMarkets-Live 0.76 × 1315 ICMarketsSC-MT5 0.77 × 9346 XMTrading-MT5 3 0.78 × 5668 Exness-MT5Real8 0.85 × 958 PacificUnionLLC-Live 0.88 × 41 еще 181... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика