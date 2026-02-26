- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 037
盈利交易:
1 567 (76.92%)
亏损交易:
470 (23.07%)
最好交易:
354.43 USD
最差交易:
-1 108.10 USD
毛利:
20 267.73 USD (1 064 193 pips)
毛利亏损:
-18 033.10 USD (1 261 358 pips)
最大连续赢利:
83 (400.68 USD)
最大连续盈利:
1 794.04 USD (58)
夏普比率:
0.03
交易活动:
66.91%
最大入金加载:
164.81%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
63
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.80
长期交易:
953 (46.78%)
短期交易:
1 084 (53.22%)
利润因子:
1.12
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
12.93 USD
平均损失:
-38.37 USD
最大连续失误:
42 (-1 412.54 USD)
最大连续亏损:
-1 657.75 USD (10)
每月增长:
-15.91%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
1 408.13 USD
最大值:
2 781.76 USD (96.78%)
相对跌幅:
结余:
96.78% (2 781.76 USD)
净值:
81.64% (75.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1603
|GBPUSD
|333
|AUDCAD
|39
|BTCUSD
|31
|EURUSD
|12
|USTEC
|6
|EURGBP
|4
|EURAUD
|2
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-736
|GBPUSD
|2K
|AUDCAD
|952
|BTCUSD
|-15
|EURUSD
|-32
|USTEC
|38
|EURGBP
|-1
|EURAUD
|6
|EURJPY
|15
|USDJPY
|0
|GBPCHF
|-6
|USDCAD
|-1
|GBPCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|-4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-102K
|GBPUSD
|18K
|AUDCAD
|1.2K
|BTCUSD
|-153K
|EURUSD
|490
|USTEC
|38K
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|-14
|EURAUD
|107
|EURJPY
|293
|USDJPY
|18
|GBPCHF
|-116
|USDCAD
|-17
|GBPCAD
|42
|EURCAD
|29
|EURCHF
|-42
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +354.43 USD
最差交易: -1 108 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +400.68 USD
最大连续亏损: -1 412.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 152
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1315
|
ICMarketsSC-MT5
|0.77 × 9346
|
XMTrading-MT5 3
|0.78 × 5668
|
Exness-MT5Real8
|0.85 × 958
|
PacificUnionLLC-Live
|0.88 × 41
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37 USD
-17%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
24
93%
2 037
76%
67%
1.12
1.10
USD
USD
97%
1:500