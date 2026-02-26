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Markus Peter Hohmann

DRA II

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盈利交易:
1 567 (76.92%)
亏损交易:
470 (23.07%)
最好交易:
354.43 USD
最差交易:
-1 108.10 USD
毛利:
20 267.73 USD (1 064 193 pips)
毛利亏损:
-18 033.10 USD (1 261 358 pips)
最大连续赢利:
83 (400.68 USD)
最大连续盈利:
1 794.04 USD (58)
夏普比率:
0.03
交易活动:
66.91%
最大入金加载:
164.81%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
63
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.80
长期交易:
953 (46.78%)
短期交易:
1 084 (53.22%)
利润因子:
1.12
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
12.93 USD
平均损失:
-38.37 USD
最大连续失误:
42 (-1 412.54 USD)
最大连续亏损:
-1 657.75 USD (10)
每月增长:
-15.91%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
1 408.13 USD
最大值:
2 781.76 USD (96.78%)
相对跌幅:
结余:
96.78% (2 781.76 USD)
净值:
81.64% (75.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1603
GBPUSD 333
AUDCAD 39
BTCUSD 31
EURUSD 12
USTEC 6
EURGBP 4
EURAUD 2
EURJPY 1
USDJPY 1
GBPCHF 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
EURCAD 1
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -736
GBPUSD 2K
AUDCAD 952
BTCUSD -15
EURUSD -32
USTEC 38
EURGBP -1
EURAUD 6
EURJPY 15
USDJPY 0
GBPCHF -6
USDCAD -1
GBPCAD 1
EURCAD 1
EURCHF -4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -102K
GBPUSD 18K
AUDCAD 1.2K
BTCUSD -153K
EURUSD 490
USTEC 38K
EURGBP -14
EURAUD 107
EURJPY 293
USDJPY 18
GBPCHF -116
USDCAD -17
GBPCAD 42
EURCAD 29
EURCHF -42
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +354.43 USD
最差交易: -1 108 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +400.68 USD
最大连续亏损: -1 412.54 USD

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DooGroup-Live
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GFXCompanyWLL-Demo
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XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 152
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
VTMarkets-Live
0.76 × 1315
ICMarketsSC-MT5
0.77 × 9346
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5668
Exness-MT5Real8
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PacificUnionLLC-Live
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2026.08.13 01:43
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2026.08.13 00:43
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2026.08.07 13:56
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2026.08.07 08:54
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2026.08.07 06:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 01:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 21:37
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2026.07.30 14:35
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 21:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 20:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 19:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 18:14
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2026.07.26 23:54
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2026.07.26 21:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 15:23
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2026.07.23 14:21
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0
USD
1K
USD
24
93%
2 037
76%
67%
1.12
1.10
USD
97%
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