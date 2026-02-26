- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
971
Прибыльных трейдов:
638 (65.70%)
Убыточных трейдов:
333 (34.29%)
Лучший трейд:
361.20 USD
Худший трейд:
-41.40 USD
Общая прибыль:
2 177.39 USD (68 879 pips)
Общий убыток:
-610.87 USD (46 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (14.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 079.00 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
76.24%
Макс. загрузка депозита:
16.83%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
28.37
Длинных трейдов:
422 (43.46%)
Коротких трейдов:
549 (56.54%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
3.41 USD
Средний убыток:
-1.83 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-12.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.21 USD (2)
Прирост в месяц:
8.03%
Годовой прогноз:
97.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
55.21 USD (2.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.11% (55.21 USD)
По эквити:
8.53% (107.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|497
|GBPUSD
|277
|AUDCAD
|78
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|56
|XAUUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|294
|GBPUSD
|167
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|27
|AUDNZD
|-13
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|4.9K
|GBPUSD
|7.6K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|4.2K
|AUDNZD
|-2.9K
|XAUUSD
|6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +361.20 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +14.96 USD
Макс. убыток в серии: -12.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.22 × 242
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|1.41 × 17
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
ICMarkets-Live14
|3.01 × 90
|
ICMarketsSC-Live25
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|3.91 × 122
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
RoboForex-ProCent-8
|8.14 × 125
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
47%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
25
99%
971
65%
76%
3.56
1.61
USD
USD
9%
1:500