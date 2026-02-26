- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
981
盈利交易:
646 (65.85%)
亏损交易:
335 (34.15%)
最好交易:
361.20 USD
最差交易:
-41.40 USD
毛利:
2 192.25 USD (69 170 pips)
毛利亏损:
-613.45 USD (46 354 pips)
最大连续赢利:
15 (14.96 USD)
最大连续盈利:
1 079.00 USD (5)
夏普比率:
0.06
交易活动:
76.24%
最大入金加载:
16.83%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
10 小时
采收率:
28.60
长期交易:
432 (44.04%)
短期交易:
549 (55.96%)
利润因子:
3.57
预期回报:
1.61 USD
平均利润:
3.39 USD
平均损失:
-1.83 USD
最大连续失误:
8 (-12.88 USD)
最大连续亏损:
-55.21 USD (2)
每月增长:
9.35%
年度预测:
113.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
55.21 USD (2.86%)
相对跌幅:
结余:
4.11% (55.21 USD)
净值:
8.53% (107.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|507
|GBPUSD
|277
|AUDCAD
|78
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|56
|XAUUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|306
|GBPUSD
|167
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|27
|AUDNZD
|-13
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|5.1K
|GBPUSD
|7.6K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|4.2K
|AUDNZD
|-2.9K
|XAUUSD
|6.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +361.20 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +14.96 USD
最大连续亏损: -12.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.22 × 242
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|1.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
TradersWay-Live
|3.00 × 17
|
ICMarkets-Live14
|3.01 × 90
|
ICMarketsSC-Live25
|3.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|3.91 × 122
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
RoboForex-ProCent-8
|8.12 × 125
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
49%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
25
99%
981
65%
76%
3.57
1.61
USD
USD
9%
1:500