Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live17 0.14 × 165 ICMarketsSC-Live24 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live32 0.59 × 150 ICMarketsSC-Live10 1.02 × 1019 ICMarketsSC-Live12 1.07 × 15 ICMarketsSC-Live33 1.16 × 434 FPTradingLLC-Live4 1.17 × 6 ICMarkets-Live03 1.25 × 4 Pepperstone-Edge07 1.30 × 20 ICMarketsSC-Live26 1.41 × 17 RoboForex-ECN 1.42 × 501 LiteForex-ECN.com 1.58 × 12 ICMarkets-Live14 3.01 × 90 TradersWay-Live 3.14 × 14 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 3.24 × 21 PlaceATrade-Real-4 3.63 × 288 ICMarketsSC-Live06 3.94 × 121 VantageInternational-Live 16 4.00 × 1 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 ICMarketsSC-Live25 6.33 × 3 RSGFinance-Live 7.25 × 63 RoboForex-ProCent-8 8.14 × 125 еще 2... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика