- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 200
Прибыльных трейдов:
799 (66.58%)
Убыточных трейдов:
401 (33.42%)
Лучший трейд:
359.00 USD
Худший трейд:
-13.66 USD
Общая прибыль:
2 455.09 USD (129 513 pips)
Общий убыток:
-765.71 USD (69 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (28.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 040.05 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
73.09%
Макс. загрузка депозита:
18.42%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
24.93
Длинных трейдов:
552 (46.00%)
Коротких трейдов:
648 (54.00%)
Профит фактор:
3.21
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
3.07 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-12.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.18 USD (8)
Прирост в месяц:
9.23%
Годовой прогноз:
111.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
67.77 USD (4.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.14% (67.77 USD)
По эквити:
19.78% (258.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|465
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|270
|XAUUSD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|293
|AUDCAD
|191
|GBPUSD
|168
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|6.2K
|AUDCAD
|33K
|GBPUSD
|8K
|XAUUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +359.00 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +28.94 USD
Макс. убыток в серии: -12.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.14 × 165
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
ICMarkets-Live03
|1.25 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|1.41 × 17
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
ICMarkets-Live14
|3.01 × 90
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarketsSC-Live06
|3.94 × 121
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|6.33 × 3
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
RoboForex-ProCent-8
|8.14 × 125
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
24
99%
1 200
66%
73%
3.20
1.41
USD
USD
20%
1:500