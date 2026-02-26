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Сигналы / MetaTrader 4 / IC 830
Duong Van Hung

IC 830

Duong Van Hung
Duong Van Hung

Duong Van Hung

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 65%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 200
Прибыльных трейдов:
799 (66.58%)
Убыточных трейдов:
401 (33.42%)
Лучший трейд:
359.00 USD
Худший трейд:
-13.66 USD
Общая прибыль:
2 455.09 USD (129 513 pips)
Общий убыток:
-765.71 USD (69 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (28.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 040.05 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
73.09%
Макс. загрузка депозита:
18.42%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
24.93
Длинных трейдов:
552 (46.00%)
Коротких трейдов:
648 (54.00%)
Профит фактор:
3.21
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
3.07 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-12.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.18 USD (8)
Прирост в месяц:
9.23%
Годовой прогноз:
111.95%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
67.77 USD (4.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.14% (67.77 USD)
По эквити:
19.78% (258.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 465
AUDCAD 459
GBPUSD 270
XAUUSD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 293
AUDCAD 191
GBPUSD 168
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 6.2K
AUDCAD 33K
GBPUSD 8K
XAUUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +359.00 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +28.94 USD
Макс. убыток в серии: -12.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.14 × 165
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 150
ICMarketsSC-Live10
1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 434
FPTradingLLC-Live4
1.17 × 6
ICMarkets-Live03
1.25 × 4
Pepperstone-Edge07
1.30 × 20
ICMarketsSC-Live26
1.41 × 17
RoboForex-ECN
1.42 × 501
LiteForex-ECN.com
1.58 × 12
ICMarkets-Live14
3.01 × 90
TradersWay-Live
3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
3.63 × 288
ICMarketsSC-Live06
3.94 × 121
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live25
6.33 × 3
RSGFinance-Live
7.25 × 63
RoboForex-ProCent-8
8.14 × 125
еще 2...
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Нет отзывов
2026.05.05 18:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.09 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.30 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.25 08:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.03.06 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.06 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.06 11:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.06 10:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.06 09:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.04 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.04 02:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.03 06:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.02.27 07:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.02.27 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.26 16:43
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.02.26 16:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.26 16:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IC 830
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
1.5K
USD
24
99%
1 200
66%
73%
3.20
1.41
USD
20%
1:500
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