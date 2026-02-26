- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 210
盈利交易:
807 (66.69%)
亏损交易:
403 (33.31%)
最好交易:
359.00 USD
最差交易:
-13.66 USD
毛利:
2 478.00 USD (129 811 pips)
毛利亏损:
-769.34 USD (69 572 pips)
最大连续赢利:
23 (28.94 USD)
最大连续盈利:
1 040.05 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
73.09%
最大入金加载:
18.42%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
16 小时
采收率:
25.21
长期交易:
562 (46.45%)
短期交易:
648 (53.55%)
利润因子:
3.22
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
3.07 USD
平均损失:
-1.91 USD
最大连续失误:
9 (-12.92 USD)
最大连续亏损:
-47.18 USD (8)
每月增长:
10.37%
年度预测:
125.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
67.77 USD (4.15%)
相对跌幅:
结余:
5.14% (67.77 USD)
净值:
19.78% (258.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|475
|AUDCAD
|459
|GBPUSD
|270
|XAUUSD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|312
|AUDCAD
|191
|GBPUSD
|168
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|6.4K
|AUDCAD
|33K
|GBPUSD
|8K
|XAUUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +359.00 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +28.94 USD
最大连续亏损: -12.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.14 × 165
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live26
|1.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
FPTradingLLC-Live4
|1.17 × 6
|
ICMarkets-Live03
|1.25 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
ICMarkets-Live14
|3.01 × 90
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarketsSC-Live06
|3.94 × 121
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|6.33 × 3
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
RoboForex-ProCent-8
|8.12 × 125
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
67%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
25
99%
1 210
66%
73%
3.22
1.41
USD
USD
20%
1:500