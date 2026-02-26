- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
129 (82.69%)
Убыточных трейдов:
27 (17.31%)
Лучший трейд:
17.84 USD
Худший трейд:
-107.83 USD
Общая прибыль:
884.82 USD (92 128 pips)
Общий убыток:
-1 083.21 USD (106 581 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (129.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.77 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
20.16%
Макс. загрузка депозита:
20.99%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
87 (55.77%)
Коротких трейдов:
69 (44.23%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-1.27 USD
Средняя прибыль:
6.86 USD
Средний убыток:
-40.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-108.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-108.45 USD (2)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
282.23 USD
Максимальная:
332.49 USD (82.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.18% (332.49 USD)
По эквити:
53.11% (88.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.I
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.I
|-198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.I
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.84 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +129.77 USD
Макс. убыток в серии: -108.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-56%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
24
100%
156
82%
20%
0.81
-1.27
USD
USD
82%
1:400