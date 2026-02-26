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Gabriel Cimardi Halac

Commodities Supreme

Gabriel Cimardi Halac
Gabriel Cimardi Halac

Gabriel Cimardi Halac

0 отзывов
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -56%
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
156
Прибыльных трейдов:
129 (82.69%)
Убыточных трейдов:
27 (17.31%)
Лучший трейд:
17.84 USD
Худший трейд:
-107.83 USD
Общая прибыль:
884.82 USD (92 128 pips)
Общий убыток:
-1 083.21 USD (106 581 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (129.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
129.77 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
20.16%
Макс. загрузка депозита:
20.99%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.60
Длинных трейдов:
87 (55.77%)
Коротких трейдов:
69 (44.23%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-1.27 USD
Средняя прибыль:
6.86 USD
Средний убыток:
-40.12 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-108.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-108.45 USD (2)
Прирост в месяц:
3.33%
Годовой прогноз:
40.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
282.23 USD
Максимальная:
332.49 USD (82.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.18% (332.49 USD)
По эквити:
53.11% (88.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.I 156
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.I -198
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.I -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.84 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +129.77 USD
Макс. убыток в серии: -108.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FIBO-FIBO Group MT4 Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 02:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 22:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 21:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 19:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 09:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 03:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 16:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 14:43
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.01 01:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.06.16 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.16 02:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Commodities Supreme
30 USD в месяц
-56%
0
0
USD
156
USD
24
100%
156
82%
20%
0.81
-1.27
USD
82%
1:400
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