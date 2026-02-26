- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
156
盈利交易:
129 (82.69%)
亏损交易:
27 (17.31%)
最好交易:
17.84 USD
最差交易:
-107.83 USD
毛利:
884.82 USD (92 128 pips)
毛利亏损:
-1 083.21 USD (106 581 pips)
最大连续赢利:
25 (129.77 USD)
最大连续盈利:
129.77 USD (25)
夏普比率:
0.01
交易活动:
20.16%
最大入金加载:
20.99%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.60
长期交易:
87 (55.77%)
短期交易:
69 (44.23%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-1.27 USD
平均利润:
6.86 USD
平均损失:
-40.12 USD
最大连续失误:
2 (-108.45 USD)
最大连续亏损:
-108.45 USD (2)
每月增长:
-6.78%
年度预测:
-82.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
282.23 USD
最大值:
332.49 USD (82.18%)
相对跌幅:
结余:
82.18% (332.49 USD)
净值:
53.11% (88.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.I
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.I
|-198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.I
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.84 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +129.77 USD
最大连续亏损: -108.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-56%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
24
100%
156
82%
20%
0.81
-1.27
USD
USD
82%
1:400