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Сигналы / MetaTrader 4 / AlphaEdge Smart
Martin Stibor

AlphaEdge Smart

Martin Stibor
Martin Stibor

Martin Stibor

I'm Martin, a trader from the Czech Republic focused on one thing — gold. I run the AlphaEdge Smart signal here on MQL5, trading XAUUSD with a breakout strategy on a live, real-money account. No demo, no backtests dressed up as a track record.
5 комментариев
0 отзывов
Надежность
84 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 149%
RoboForex-Prime
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
607
Прибыльных трейдов:
486 (80.06%)
Убыточных трейдов:
121 (19.93%)
Лучший трейд:
126.34 EUR
Худший трейд:
-66.81 EUR
Общая прибыль:
4 335.05 EUR (327 840 pips)
Общий убыток:
-1 860.77 EUR (144 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (325.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
565.06 EUR (34)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
0.61%
Макс. загрузка депозита:
4.42%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.48
Длинных трейдов:
373 (61.45%)
Коротких трейдов:
234 (38.55%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
4.08 EUR
Средняя прибыль:
8.92 EUR
Средний убыток:
-15.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-195.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-195.16 EUR (14)
Прирост в месяц:
3.19%
Годовой прогноз:
38.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
222.75 EUR
Максимальная:
260.95 EUR (15.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.32% (260.95 EUR)
По эквити:
2.88% (107.71 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 606
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.8K
EURUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 183K
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +126.34 EUR
Худший трейд: -67 EUR
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +325.34 EUR
Макс. убыток в серии: -195.16 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.93 × 14
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
EGlobal-Cent6
1.21 × 14
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
еще 40...
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Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.26 17:45
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.07% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlphaEdge Smart
30 USD в месяц
149%
0
0
USD
4.1K
EUR
84
99%
607
80%
1%
2.32
4.08
EUR
15%
1:300
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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