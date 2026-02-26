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Всего трейдов:
607
Прибыльных трейдов:
486 (80.06%)
Убыточных трейдов:
121 (19.93%)
Лучший трейд:
126.34 EUR
Худший трейд:
-66.81 EUR
Общая прибыль:
4 335.05 EUR (327 840 pips)
Общий убыток:
-1 860.77 EUR (144 724 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (325.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
565.06 EUR (34)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
0.61%
Макс. загрузка депозита:
4.42%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.48
Длинных трейдов:
373 (61.45%)
Коротких трейдов:
234 (38.55%)
Профит фактор:
2.33
Мат. ожидание:
4.08 EUR
Средняя прибыль:
8.92 EUR
Средний убыток:
-15.38 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-195.16 EUR)
Макс. убыток в серии:
-195.16 EUR (14)
Прирост в месяц:
3.19%
Годовой прогноз:
38.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
222.75 EUR
Максимальная:
260.95 EUR (15.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.32% (260.95 EUR)
По эквити:
2.88% (107.71 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|606
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.8K
|EURUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|183K
|EURUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +126.34 EUR
Худший трейд: -67 EUR
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +325.34 EUR
Макс. убыток в серии: -195.16 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.93 × 14
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
EGlobal-Cent6
|1.21 × 14
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
149%
0
0
USD
USD
4.1K
EUR
EUR
84
99%
607
80%
1%
2.32
4.08
EUR
EUR
15%
1:300