- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
608
盈利交易:
487 (80.09%)
亏损交易:
121 (19.90%)
最好交易:
126.34 EUR
最差交易:
-66.81 EUR
毛利:
4 336.07 EUR (327 888 pips)
毛利亏损:
-1 860.77 EUR (144 724 pips)
最大连续赢利:
55 (325.34 EUR)
最大连续盈利:
565.06 EUR (34)
夏普比率:
0.27
交易活动:
0.61%
最大入金加载:
4.42%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
9.49
长期交易:
374 (61.51%)
短期交易:
234 (38.49%)
利润因子:
2.33
预期回报:
4.07 EUR
平均利润:
8.90 EUR
平均损失:
-15.38 EUR
最大连续失误:
14 (-195.16 EUR)
最大连续亏损:
-195.16 EUR (14)
每月增长:
2.12%
年度预测:
25.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
222.75 EUR
最大值:
260.95 EUR (15.32%)
相对跌幅:
结余:
15.32% (260.95 EUR)
净值:
2.88% (107.71 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.8K
|EURUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|183K
|EURUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +126.34 EUR
最差交易: -67 EUR
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +325.34 EUR
最大连续亏损: -195.16 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.93 × 14
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
EGlobal-Cent6
|1.21 × 14
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
149%
0
0
USD
USD
4.1K
EUR
EUR
84
99%
608
80%
1%
2.33
4.07
EUR
EUR
15%
1:300