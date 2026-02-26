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Martin Stibor

AlphaEdge Smart

Martin Stibor
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I'm Martin, a trader from the Czech Republic focused on one thing — gold. I run the AlphaEdge Smart signal here on MQL5, trading XAUUSD with a breakout strategy on a live, real-money account. No demo, no backtests dressed up as a track record.
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可靠性
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每月复制 30 USD per 
增长自 2025 149%
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
608
盈利交易:
487 (80.09%)
亏损交易:
121 (19.90%)
最好交易:
126.34 EUR
最差交易:
-66.81 EUR
毛利:
4 336.07 EUR (327 888 pips)
毛利亏损:
-1 860.77 EUR (144 724 pips)
最大连续赢利:
55 (325.34 EUR)
最大连续盈利:
565.06 EUR (34)
夏普比率:
0.27
交易活动:
0.61%
最大入金加载:
4.42%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
9.49
长期交易:
374 (61.51%)
短期交易:
234 (38.49%)
利润因子:
2.33
预期回报:
4.07 EUR
平均利润:
8.90 EUR
平均损失:
-15.38 EUR
最大连续失误:
14 (-195.16 EUR)
最大连续亏损:
-195.16 EUR (14)
每月增长:
2.12%
年度预测:
25.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
222.75 EUR
最大值:
260.95 EUR (15.32%)
相对跌幅:
结余:
15.32% (260.95 EUR)
净值:
2.88% (107.71 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 607
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.8K
EURUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 183K
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +126.34 EUR
最差交易: -67 EUR
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +325.34 EUR
最大连续亏损: -195.16 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.93 × 14
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
EGlobal-Cent6
1.21 × 14
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
40 更多...
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2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.26 17:45
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.07% of days out of 418 days of the signal's entire lifetime.
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资金
结余
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交易
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AlphaEdge Smart
每月30 USD
149%
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4.1K
EUR
84
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608
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1%
2.33
4.07
EUR
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