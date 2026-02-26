- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
526
Прибыльных трейдов:
366 (69.58%)
Убыточных трейдов:
160 (30.42%)
Лучший трейд:
105.90 USD
Худший трейд:
-38.74 USD
Общая прибыль:
1 129.71 USD (67 543 pips)
Общий убыток:
-711.46 USD (65 868 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (17.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
94.58%
Макс. загрузка депозита:
6.93%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.73
Длинных трейдов:
273 (51.90%)
Коротких трейдов:
253 (48.10%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
3.09 USD
Средний убыток:
-4.45 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-107.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.17 USD (5)
Прирост в месяц:
0.92%
Годовой прогноз:
11.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
112.18 USD (4.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.68% (112.18 USD)
По эквити:
16.99% (404.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD
|88
|GBPAUD
|85
|GBPUSD
|76
|AUDCAD
|68
|EURUSD
|64
|AUDUSD
|62
|USDCAD
|54
|EURGBP
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD
|31
|GBPAUD
|66
|GBPUSD
|81
|AUDCAD
|59
|EURUSD
|54
|AUDUSD
|68
|USDCAD
|28
|EURGBP
|31
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD
|-7.2K
|GBPAUD
|-7.5K
|GBPUSD
|4.5K
|AUDCAD
|2.7K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|2.9K
|USDCAD
|1.7K
|EURGBP
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +105.90 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +17.86 USD
Макс. убыток в серии: -107.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 31
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
FTMO-Server2
|0.00 × 34
|
xChief-Demo
|0.00 × 27
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
25
100%
526
69%
95%
1.58
0.80
USD
USD
17%
1:500