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Сигналы / MetaTrader 4 / Avto MultiFX
Aleksandr Skochko

Avto MultiFX

Aleksandr Skochko
Aleksandr Skochko

Aleksandr Skochko

Стаж работы на рынке форекс около пяти лет, всегда в поисках новых и интересных инструментов для создания пассивного заработка.
Рекомендую изучить текущие счета, которые доступны для копирования.
1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 21%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
526
Прибыльных трейдов:
366 (69.58%)
Убыточных трейдов:
160 (30.42%)
Лучший трейд:
105.90 USD
Худший трейд:
-38.74 USD
Общая прибыль:
1 129.71 USD (67 543 pips)
Общий убыток:
-711.46 USD (65 868 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (17.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
124.72 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
94.58%
Макс. загрузка депозита:
6.93%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.73
Длинных трейдов:
273 (51.90%)
Коротких трейдов:
253 (48.10%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
3.09 USD
Средний убыток:
-4.45 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-107.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.17 USD (5)
Прирост в месяц:
0.92%
Годовой прогноз:
11.17%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
112.18 USD (4.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.68% (112.18 USD)
По эквити:
16.99% (404.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 88
GBPAUD 85
GBPUSD 76
AUDCAD 68
EURUSD 64
AUDUSD 62
USDCAD 54
EURGBP 29
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 31
GBPAUD 66
GBPUSD 81
AUDCAD 59
EURUSD 54
AUDUSD 68
USDCAD 28
EURGBP 31
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD -7.2K
GBPAUD -7.5K
GBPUSD 4.5K
AUDCAD 2.7K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 2.9K
USDCAD 1.7K
EURGBP 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +105.90 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +17.86 USD
Макс. убыток в серии: -107.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 73
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 31
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FTMO-Server2
0.00 × 34
xChief-Demo
0.00 × 27
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 2
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
еще 1017...
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Нет отзывов
2026.04.27 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.16 12:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.11 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.26 09:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.26 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Avto MultiFX
35 USD в месяц
21%
0
0
USD
2.4K
USD
25
100%
526
69%
95%
1.58
0.80
USD
17%
1:500
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