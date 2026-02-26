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Aleksandr Skochko

Avto MultiFX

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Стаж работы на рынке форекс около пяти лет, всегда в поисках новых и интересных инструментов для создания пассивного заработка.
Рекомендую изучить текущие счета, которые доступны для копирования.
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交易:
533
盈利交易:
372 (69.79%)
亏损交易:
161 (30.21%)
最好交易:
105.90 USD
最差交易:
-38.74 USD
毛利:
1 136.71 USD (68 322 pips)
毛利亏损:
-712.40 USD (65 947 pips)
最大连续赢利:
20 (17.86 USD)
最大连续盈利:
124.72 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
94.58%
最大入金加载:
6.93%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.78
长期交易:
274 (51.41%)
短期交易:
259 (48.59%)
利润因子:
1.60
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-4.42 USD
最大连续失误:
5 (-107.17 USD)
最大连续亏损:
-107.17 USD (5)
每月增长:
1.60%
年度预测:
19.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
112.18 USD (4.68%)
相对跌幅:
结余:
4.68% (112.18 USD)
净值:
16.99% (404.43 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 89
GBPAUD 85
GBPUSD 78
AUDCAD 69
EURUSD 65
AUDUSD 64
USDCAD 54
EURGBP 29
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD 31
GBPAUD 66
GBPUSD 83
AUDCAD 60
EURUSD 55
AUDUSD 70
USDCAD 28
EURGBP 31
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD -7.1K
GBPAUD -7.5K
GBPUSD 4.7K
AUDCAD 2.8K
EURUSD 3.5K
AUDUSD 3.1K
USDCAD 1.7K
EURGBP 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
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最好交易: +105.90 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +17.86 USD
最大连续亏损: -107.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 73
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 31
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FTMO-Server2
0.00 × 34
xChief-Demo
0.00 × 27
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 2
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
1017 更多...
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2026.04.27 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.16 12:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.03.11 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.04 10:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.26 09:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.26 09:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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价格
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EA交易
交易
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活动
PF
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杠杆
Avto MultiFX
每月35 USD
21%
0
0
USD
2.4K
USD
26
100%
533
69%
95%
1.59
0.80
USD
17%
1:500
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