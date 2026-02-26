- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
533
盈利交易:
372 (69.79%)
亏损交易:
161 (30.21%)
最好交易:
105.90 USD
最差交易:
-38.74 USD
毛利:
1 136.71 USD (68 322 pips)
毛利亏损:
-712.40 USD (65 947 pips)
最大连续赢利:
20 (17.86 USD)
最大连续盈利:
124.72 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
94.58%
最大入金加载:
6.93%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.78
长期交易:
274 (51.41%)
短期交易:
259 (48.59%)
利润因子:
1.60
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
3.06 USD
平均损失:
-4.42 USD
最大连续失误:
5 (-107.17 USD)
最大连续亏损:
-107.17 USD (5)
每月增长:
1.60%
年度预测:
19.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
112.18 USD (4.68%)
相对跌幅:
结余:
4.68% (112.18 USD)
净值:
16.99% (404.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|89
|GBPAUD
|85
|GBPUSD
|78
|AUDCAD
|69
|EURUSD
|65
|AUDUSD
|64
|USDCAD
|54
|EURGBP
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|31
|GBPAUD
|66
|GBPUSD
|83
|AUDCAD
|60
|EURUSD
|55
|AUDUSD
|70
|USDCAD
|28
|EURGBP
|31
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|-7.1K
|GBPAUD
|-7.5K
|GBPUSD
|4.7K
|AUDCAD
|2.8K
|EURUSD
|3.5K
|AUDUSD
|3.1K
|USDCAD
|1.7K
|EURGBP
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +105.90 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +17.86 USD
最大连续亏损: -107.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 73
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 31
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 8
|
FTMO-Server2
|0.00 × 34
|
xChief-Demo
|0.00 × 27
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
|
FXDD-MT4 Live Server 3
|0.00 × 20
|
XIGLimited-Live
|0.00 × 38
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
21%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
26
100%
533
69%
95%
1.59
0.80
USD
USD
17%
1:500