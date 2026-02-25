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Всего трейдов:
604
Прибыльных трейдов:
444 (73.50%)
Убыточных трейдов:
160 (26.49%)
Лучший трейд:
84.10 EUR
Худший трейд:
-65.63 EUR
Общая прибыль:
2 619.32 EUR (263 023 pips)
Общий убыток:
-1 465.38 EUR (128 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (171.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
323.20 EUR (37)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
5.92%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.03
Длинных трейдов:
316 (52.32%)
Коротких трейдов:
288 (47.68%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
1.91 EUR
Средняя прибыль:
5.90 EUR
Средний убыток:
-9.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-4.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-130.09 EUR (3)
Прирост в месяц:
4.31%
Годовой прогноз:
52.25%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
121.07 EUR
Максимальная:
164.14 EUR (18.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.40% (134.25 EUR)
По эквити:
3.13% (67.92 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|395
|EURUSD
|88
|GBPUSD
|33
|USDJPY
|17
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|6
|EURNZD
|6
|GBPJPY
|5
|NZDCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSD
|129
|GBPUSD
|-74
|USDJPY
|-57
|USDCAD
|-9
|AUDUSD
|18
|CHFJPY
|-4
|EURNZD
|-30
|GBPJPY
|-54
|NZDCAD
|3
|GBPCHF
|8
|EURJPY
|-15
|AUDJPY
|17
|EURGBP
|10
|EURCHF
|-25
|EURAUD
|23
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|0
|CADCHF
|4
|USDCHF
|1
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|8
|AUDNZD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|127K
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|-4K
|USDJPY
|4.6K
|USDCAD
|-440
|AUDUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-268
|EURNZD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.8K
|NZDCAD
|438
|GBPCHF
|830
|EURJPY
|-1.5K
|AUDJPY
|3.7K
|EURGBP
|805
|EURCHF
|-2K
|EURAUD
|3.4K
|CADJPY
|1.2K
|NZDJPY
|-58
|CADCHF
|336
|USDCHF
|275
|EURCAD
|873
|NZDUSD
|787
|AUDNZD
|-43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.10 EUR
Худший трейд: -66 EUR
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +171.48 EUR
Макс. убыток в серии: -4.38 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 3
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
UniverseWheel-Live
|0.28 × 85
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1573
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Axi-US07-Live
|0.33 × 48
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
RoboForexEU-ECN
|0.35 × 1190
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 87
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
176%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
171
86%
604
73%
0%
1.78
1.91
EUR
EUR
22%
1:300