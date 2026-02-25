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Сигналы / MetaTrader 4 / CapitalEdge Signals
Martin Stibor

CapitalEdge Signals

Martin Stibor
Martin Stibor

Martin Stibor

I'm Martin, a trader from the Czech Republic focused on one thing — gold. I run the AlphaEdge Smart signal here on MQL5, trading XAUUSD with a breakout strategy on a live, real-money account. No demo, no backtests dressed up as a track record.
5 комментариев
0 отзывов
Надежность
171 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 176%
RoboForex-ECN
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
604
Прибыльных трейдов:
444 (73.50%)
Убыточных трейдов:
160 (26.49%)
Лучший трейд:
84.10 EUR
Худший трейд:
-65.63 EUR
Общая прибыль:
2 619.32 EUR (263 023 pips)
Общий убыток:
-1 465.38 EUR (128 193 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (171.48 EUR)
Макс. прибыль в серии:
323.20 EUR (37)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
5.92%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.03
Длинных трейдов:
316 (52.32%)
Коротких трейдов:
288 (47.68%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
1.91 EUR
Средняя прибыль:
5.90 EUR
Средний убыток:
-9.16 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-4.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-130.09 EUR (3)
Прирост в месяц:
4.31%
Годовой прогноз:
52.25%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
121.07 EUR
Максимальная:
164.14 EUR (18.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.40% (134.25 EUR)
По эквити:
3.13% (67.92 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 395
EURUSD 88
GBPUSD 33
USDJPY 17
USDCAD 14
AUDUSD 11
CHFJPY 6
EURNZD 6
GBPJPY 5
NZDCAD 4
GBPCHF 4
EURJPY 3
AUDJPY 3
EURGBP 3
EURCHF 3
EURAUD 2
CADJPY 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
EURUSD 129
GBPUSD -74
USDJPY -57
USDCAD -9
AUDUSD 18
CHFJPY -4
EURNZD -30
GBPJPY -54
NZDCAD 3
GBPCHF 8
EURJPY -15
AUDJPY 17
EURGBP 10
EURCHF -25
EURAUD 23
CADJPY 6
NZDJPY 0
CADCHF 4
USDCHF 1
EURCAD 7
NZDUSD 8
AUDNZD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 127K
EURUSD 8.9K
GBPUSD -4K
USDJPY 4.6K
USDCAD -440
AUDUSD 1.7K
CHFJPY -268
EURNZD -4.9K
GBPJPY -6.8K
NZDCAD 438
GBPCHF 830
EURJPY -1.5K
AUDJPY 3.7K
EURGBP 805
EURCHF -2K
EURAUD 3.4K
CADJPY 1.2K
NZDJPY -58
CADCHF 336
USDCHF 275
EURCAD 873
NZDUSD 787
AUDNZD -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +84.10 EUR
Худший трейд: -66 EUR
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +171.48 EUR
Макс. убыток в серии: -4.38 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
UniverseWheel-Live
0.28 × 85
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1573
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Axi-US07-Live
0.33 × 48
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 110
RoboForexEU-ECN
0.35 × 1190
RoboForexDE-ECN
0.36 × 87
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
еще 533...
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Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.25 22:31
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.88% of days out of 1026 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CapitalEdge Signals
999 USD в месяц
176%
0
0
USD
2.5K
EUR
171
86%
604
73%
0%
1.78
1.91
EUR
22%
1:300
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