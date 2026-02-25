- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
605
盈利交易:
444 (73.38%)
亏损交易:
161 (26.61%)
最好交易:
84.10 EUR
最差交易:
-65.63 EUR
毛利:
2 619.32 EUR (263 023 pips)
毛利亏损:
-1 497.40 EUR (130 024 pips)
最大连续赢利:
40 (171.48 EUR)
最大连续盈利:
323.20 EUR (37)
夏普比率:
0.14
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
5.92%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.84
长期交易:
317 (52.40%)
短期交易:
288 (47.60%)
利润因子:
1.75
预期回报:
1.85 EUR
平均利润:
5.90 EUR
平均损失:
-9.30 EUR
最大连续失误:
6 (-4.38 EUR)
最大连续亏损:
-130.09 EUR (3)
每月增长:
1.72%
年度预测:
20.88%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
121.07 EUR
最大值:
164.14 EUR (18.39%)
相对跌幅:
结余:
22.40% (134.25 EUR)
净值:
3.13% (67.92 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|EURUSD
|88
|GBPUSD
|33
|USDJPY
|17
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|6
|EURNZD
|6
|GBPJPY
|5
|NZDCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSD
|129
|GBPUSD
|-74
|USDJPY
|-57
|USDCAD
|-9
|AUDUSD
|18
|CHFJPY
|-4
|EURNZD
|-30
|GBPJPY
|-54
|NZDCAD
|3
|GBPCHF
|8
|EURJPY
|-15
|AUDJPY
|17
|EURGBP
|10
|EURCHF
|-25
|EURAUD
|23
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|0
|CADCHF
|4
|USDCHF
|1
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|8
|AUDNZD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|125K
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|-4K
|USDJPY
|4.6K
|USDCAD
|-440
|AUDUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-268
|EURNZD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.8K
|NZDCAD
|438
|GBPCHF
|830
|EURJPY
|-1.5K
|AUDJPY
|3.7K
|EURGBP
|805
|EURCHF
|-2K
|EURAUD
|3.4K
|CADJPY
|1.2K
|NZDJPY
|-58
|CADCHF
|336
|USDCHF
|275
|EURCAD
|873
|NZDUSD
|787
|AUDNZD
|-43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.10 EUR
最差交易: -66 EUR
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +171.48 EUR
最大连续亏损: -4.38 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
UniverseWheel-Live
|0.28 × 85
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1573
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Axi-US07-Live
|0.33 × 48
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
RoboForexEU-ECN
|0.35 × 1190
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 87
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 269
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
173%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
171
86%
605
73%
0%
1.74
1.85
EUR
EUR
22%
1:300