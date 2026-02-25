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Martin Stibor

CapitalEdge Signals

Martin Stibor
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I'm Martin, a trader from the Czech Republic focused on one thing — gold. I run the AlphaEdge Smart signal here on MQL5, trading XAUUSD with a breakout strategy on a live, real-money account. No demo, no backtests dressed up as a track record.
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增长自 2023 173%
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交易:
605
盈利交易:
444 (73.38%)
亏损交易:
161 (26.61%)
最好交易:
84.10 EUR
最差交易:
-65.63 EUR
毛利:
2 619.32 EUR (263 023 pips)
毛利亏损:
-1 497.40 EUR (130 024 pips)
最大连续赢利:
40 (171.48 EUR)
最大连续盈利:
323.20 EUR (37)
夏普比率:
0.14
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
5.92%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.84
长期交易:
317 (52.40%)
短期交易:
288 (47.60%)
利润因子:
1.75
预期回报:
1.85 EUR
平均利润:
5.90 EUR
平均损失:
-9.30 EUR
最大连续失误:
6 (-4.38 EUR)
最大连续亏损:
-130.09 EUR (3)
每月增长:
1.72%
年度预测:
20.88%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
121.07 EUR
最大值:
164.14 EUR (18.39%)
相对跌幅:
结余:
22.40% (134.25 EUR)
净值:
3.13% (67.92 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 396
EURUSD 88
GBPUSD 33
USDJPY 17
USDCAD 14
AUDUSD 11
CHFJPY 6
EURNZD 6
GBPJPY 5
NZDCAD 4
GBPCHF 4
EURJPY 3
AUDJPY 3
EURGBP 3
EURCHF 3
EURAUD 2
CADJPY 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.3K
EURUSD 129
GBPUSD -74
USDJPY -57
USDCAD -9
AUDUSD 18
CHFJPY -4
EURNZD -30
GBPJPY -54
NZDCAD 3
GBPCHF 8
EURJPY -15
AUDJPY 17
EURGBP 10
EURCHF -25
EURAUD 23
CADJPY 6
NZDJPY 0
CADCHF 4
USDCHF 1
EURCAD 7
NZDUSD 8
AUDNZD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 125K
EURUSD 8.9K
GBPUSD -4K
USDJPY 4.6K
USDCAD -440
AUDUSD 1.7K
CHFJPY -268
EURNZD -4.9K
GBPJPY -6.8K
NZDCAD 438
GBPCHF 830
EURJPY -1.5K
AUDJPY 3.7K
EURGBP 805
EURCHF -2K
EURAUD 3.4K
CADJPY 1.2K
NZDJPY -58
CADCHF 336
USDCHF 275
EURCAD 873
NZDUSD 787
AUDNZD -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +84.10 EUR
最差交易: -66 EUR
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +171.48 EUR
最大连续亏损: -4.38 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TrioMarkets-Live Server
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EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
UniverseWheel-Live
0.28 × 85
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1573
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Axi-US07-Live
0.33 × 48
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 110
RoboForexEU-ECN
0.35 × 1190
RoboForexDE-ECN
0.36 × 87
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
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2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
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2026.03.29 03:30
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2026.03.10 13:44
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2026.03.09 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.25 22:31
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.88% of days out of 1026 days of the signal's entire lifetime.
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