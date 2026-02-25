- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|EURUSD
|88
|GBPUSD
|33
|USDJPY
|17
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|11
|CHFJPY
|6
|EURNZD
|6
|GBPJPY
|5
|NZDCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSD
|129
|GBPUSD
|-74
|USDJPY
|-57
|USDCAD
|-9
|AUDUSD
|18
|CHFJPY
|-4
|EURNZD
|-30
|GBPJPY
|-54
|NZDCAD
|3
|GBPCHF
|8
|EURJPY
|-15
|AUDJPY
|17
|EURGBP
|10
|EURCHF
|-25
|EURAUD
|23
|CADJPY
|6
|NZDJPY
|0
|CADCHF
|4
|USDCHF
|1
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|8
|AUDNZD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|126K
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|-4K
|USDJPY
|4.6K
|USDCAD
|-440
|AUDUSD
|1.7K
|CHFJPY
|-268
|EURNZD
|-4.9K
|GBPJPY
|-6.8K
|NZDCAD
|438
|GBPCHF
|830
|EURJPY
|-1.5K
|AUDJPY
|3.7K
|EURGBP
|805
|EURCHF
|-2K
|EURAUD
|3.4K
|CADJPY
|1.2K
|NZDJPY
|-58
|CADCHF
|336
|USDCHF
|275
|EURCAD
|873
|NZDUSD
|787
|AUDNZD
|-43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 10
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 3
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
UniverseWheel-Live
|0.28 × 85
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.29 × 1573
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Axi-US07-Live
|0.33 × 48
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
RoboForexEU-ECN
|0.35 × 1190
|
RoboForexDE-ECN
|0.36 × 87
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
This signal is not currently offered for subscription.
This is a secondary live account running my XAUUSD breakout system. It serves as an additional verified track record — feel free to review the statistics and trading history.
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AlphaEdge Smart — same strategy, longer verified history, active support and weekly market commentary. You can find it in the "More from author" section on this page, or via my profile.
Key stats of the main signal: verified +142% since 2025, win rate 80%, max drawdown 15.3%, every trade protected by SL/TP. No martingale, no grid.
Questions? Ask in the comments or check my profile blog.
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