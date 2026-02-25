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Signals / MetaTrader 4 / CapitalEdge Signals
Martin Stibor

CapitalEdge Signals

Martin Stibor
Martin Stibor

Martin Stibor

I'm Martin, a trader from the Czech Republic focused on one thing — gold. I run the AlphaEdge Smart signal here on MQL5, trading XAUUSD with a breakout strategy on a live, real-money account. No demo, no backtests dressed up as a track record.
4 comments
0 reviews
Reliability
170 weeks
0 / 0 USD
Copy for 999 USD per month
growth since 2023 175%
RoboForex-ECN
1:300
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
603
Profit Trades:
443 (73.46%)
Loss Trades:
160 (26.53%)
Best trade:
84.10 EUR
Worst trade:
-65.63 EUR
Gross Profit:
2 604.63 EUR (262 159 pips)
Gross Loss:
-1 465.38 EUR (128 193 pips)
Maximum consecutive wins:
40 (171.48 EUR)
Maximal consecutive profit:
323.20 EUR (37)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading activity:
0.09%
Max deposit load:
5.92%
Latest trade:
21 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
6.94
Long Trades:
315 (52.24%)
Short Trades:
288 (47.76%)
Profit Factor:
1.78
Expected Payoff:
1.89 EUR
Average Profit:
5.88 EUR
Average Loss:
-9.16 EUR
Maximum consecutive losses:
6 (-4.38 EUR)
Maximal consecutive loss:
-130.09 EUR (3)
Monthly growth:
3.68%
Annual Forecast:
44.70%
Algo trading:
86%
Drawdown by balance:
Absolute:
121.07 EUR
Maximal:
164.14 EUR (18.39%)
Relative drawdown:
By Balance:
22.40% (134.25 EUR)
By Equity:
3.13% (67.92 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 394
EURUSD 88
GBPUSD 33
USDJPY 17
USDCAD 14
AUDUSD 11
CHFJPY 6
EURNZD 6
GBPJPY 5
NZDCAD 4
GBPCHF 4
EURJPY 3
AUDJPY 3
EURGBP 3
EURCHF 3
EURAUD 2
CADJPY 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
EURUSD 129
GBPUSD -74
USDJPY -57
USDCAD -9
AUDUSD 18
CHFJPY -4
EURNZD -30
GBPJPY -54
NZDCAD 3
GBPCHF 8
EURJPY -15
AUDJPY 17
EURGBP 10
EURCHF -25
EURAUD 23
CADJPY 6
NZDJPY 0
CADCHF 4
USDCHF 1
EURCAD 7
NZDUSD 8
AUDNZD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 126K
EURUSD 8.9K
GBPUSD -4K
USDJPY 4.6K
USDCAD -440
AUDUSD 1.7K
CHFJPY -268
EURNZD -4.9K
GBPJPY -6.8K
NZDCAD 438
GBPCHF 830
EURJPY -1.5K
AUDJPY 3.7K
EURGBP 805
EURCHF -2K
EURAUD 3.4K
CADJPY 1.2K
NZDJPY -58
CADCHF 336
USDCHF 275
EURCAD 873
NZDUSD 787
AUDNZD -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +84.10 EUR
Worst trade: -66 EUR
Maximum consecutive wins: 37
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +171.48 EUR
Maximal consecutive loss: -4.38 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
EuromarketFX-Live
0.00 × 3
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
UniverseWheel-Live
0.28 × 85
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.29 × 1573
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Axi-US07-Live
0.33 × 48
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 110
RoboForexEU-ECN
0.35 × 1190
RoboForexDE-ECN
0.36 × 87
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
533 more...
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This signal is not currently offered for subscription.

This is a secondary live account running my XAUUSD breakout system. It serves as an additional verified track record — feel free to review the statistics and trading history.

Looking to copy my trading? Subscribe to my main signal:

AlphaEdge Smart — same strategy, longer verified history, active support and weekly market commentary. You can find it in the "More from author" section on this page, or via my profile.

Key stats of the main signal: verified +142% since 2025, win rate 80%, max drawdown 15.3%, every trade protected by SL/TP. No martingale, no grid.

Questions? Ask in the comments or check my profile blog.


No reviews
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.14 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.06 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.09 14:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.25 22:31
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 0.88% of days out of 1026 days of the signal's entire lifetime.
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
CapitalEdge Signals
999 USD per month
175%
0
0
USD
2.4K
EUR
170
86%
603
73%
0%
1.77
1.89
EUR
22%
1:300
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.