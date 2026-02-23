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Сигналы / MetaTrader 5 / Price Action JM
Johan Rodrigo Medina Espejo

Price Action JM

Johan Rodrigo Medina Espejo
Johan Rodrigo Medina Espejo

Johan Rodrigo Medina Espejo

0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
PepperstoneBS-MT5-Live01
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 829
Прибыльных трейдов:
828 (45.27%)
Убыточных трейдов:
1 001 (54.73%)
Лучший трейд:
437.12 USD
Худший трейд:
-49.48 USD
Общая прибыль:
4 846.66 USD (432 855 pips)
Общий убыток:
-4 841.14 USD (333 248 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (116.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
794.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
84.12%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 567 (85.68%)
Коротких трейдов:
262 (14.32%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-4.84 USD
Макс. серия проигрышей:
62 (-341.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-341.45 USD (62)
Прирост в месяц:
85.14%
Годовой прогноз:
1 033.09%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 452.54 USD
Максимальная:
1 739.28 USD (196.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.46% (1 738.52 USD)
По эквити:
48.25% (432.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1065
NAS100 464
AUDCAD 216
EURGBP 59
GBPUSD 10
US30 9
EURUSD 3
SpotCrude 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 741
NAS100 -1K
AUDCAD 251
EURGBP 50
GBPUSD -12
US30 2
EURUSD -1
SpotCrude 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 87K
NAS100 -29K
AUDCAD 35K
EURGBP 6.5K
GBPUSD -1.1K
US30 216
EURUSD -33
SpotCrude 1.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +437.12 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 62
Макс. прибыль в серии: +116.55 USD
Макс. убыток в серии: -341.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
5.86 × 87
NordFX-Real
8.19 × 57
Forex.com-Live 536
10.50 × 2
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Hi

This is a signal that works with four different strategies. all entries have their stop loss in placed

1. Range breakout

2. High volume entry

3. ZigZag price action.

4. Grid strategy for currencies that are somehow stable

It is highly recommended to have the program running 24/7 on a VPS as the algorithm analyses data when markets are opened. It also recommended to start with accounts of USD 2.000 or higher so you can have similar results.

Нет отзывов
2026.08.11 02:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.11 02:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.11 01:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 04:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 21:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 20:05
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.05 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 14:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 21:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.29 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.27 02:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Price Action JM
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
2.1K
USD
25
58%
1 829
45%
100%
1.00
0.00
USD
74%
1:200
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