- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 829
Прибыльных трейдов:
828 (45.27%)
Убыточных трейдов:
1 001 (54.73%)
Лучший трейд:
437.12 USD
Худший трейд:
-49.48 USD
Общая прибыль:
4 846.66 USD (432 855 pips)
Общий убыток:
-4 841.14 USD (333 248 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (116.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
794.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
84.12%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 567 (85.68%)
Коротких трейдов:
262 (14.32%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
5.85 USD
Средний убыток:
-4.84 USD
Макс. серия проигрышей:
62 (-341.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-341.45 USD (62)
Прирост в месяц:
85.14%
Годовой прогноз:
1 033.09%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 452.54 USD
Максимальная:
1 739.28 USD (196.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.46% (1 738.52 USD)
По эквити:
48.25% (432.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1065
|NAS100
|464
|AUDCAD
|216
|EURGBP
|59
|GBPUSD
|10
|US30
|9
|EURUSD
|3
|SpotCrude
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|741
|NAS100
|-1K
|AUDCAD
|251
|EURGBP
|50
|GBPUSD
|-12
|US30
|2
|EURUSD
|-1
|SpotCrude
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|87K
|NAS100
|-29K
|AUDCAD
|35K
|EURGBP
|6.5K
|GBPUSD
|-1.1K
|US30
|216
|EURUSD
|-33
|SpotCrude
|1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +437.12 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 62
Макс. прибыль в серии: +116.55 USD
Макс. убыток в серии: -341.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneBS-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|5.86 × 87
|
NordFX-Real
|8.19 × 57
|
Forex.com-Live 536
|10.50 × 2
Hi
This is a signal that works with four different strategies. all entries have their stop loss in placed
1. Range breakout
2. High volume entry
3. ZigZag price action.
4. Grid strategy for currencies that are somehow stable
It is highly recommended to have the program running 24/7 on a VPS as the algorithm analyses data when markets are opened. It also recommended to start with accounts of USD 2.000 or higher so you can have similar results.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
25
58%
1 829
45%
100%
1.00
0.00
USD
USD
74%
1:200