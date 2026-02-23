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信号 / MetaTrader 5 / Price Action JM
Johan Rodrigo Medina Espejo

Price Action JM

Johan Rodrigo Medina Espejo
Johan Rodrigo Medina Espejo

Johan Rodrigo Medina Espejo

0条评论
可靠性
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 6%
PepperstoneBS-MT5-Live01
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 831
盈利交易:
829 (45.27%)
亏损交易:
1 002 (54.72%)
最好交易:
437.12 USD
最差交易:
-49.48 USD
毛利:
4 868.99 USD (435 091 pips)
毛利亏损:
-4 856.91 USD (334 813 pips)
最大连续赢利:
26 (116.55 USD)
最大连续盈利:
816.33 USD (5)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
84.12%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.01
长期交易:
1 569 (85.69%)
短期交易:
262 (14.31%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
5.87 USD
平均损失:
-4.85 USD
最大连续失误:
62 (-341.45 USD)
最大连续亏损:
-341.45 USD (62)
每月增长:
85.74%
年度预测:
1 040.27%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
1 452.54 USD
最大值:
1 739.28 USD (196.14%)
相对跌幅:
结余:
74.46% (1 738.52 USD)
净值:
48.25% (432.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1067
NAS100 464
AUDCAD 216
EURGBP 59
GBPUSD 10
US30 9
EURUSD 3
SpotCrude 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 748
NAS100 -1K
AUDCAD 251
EURGBP 50
GBPUSD -12
US30 2
EURUSD -1
SpotCrude 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 87K
NAS100 -29K
AUDCAD 35K
EURGBP 6.5K
GBPUSD -1.1K
US30 216
EURUSD -33
SpotCrude 1.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +437.12 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 62
最大连续盈利: +116.55 USD
最大连续亏损: -341.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneBS-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
5.85 × 89
NordFX-Real
8.10 × 59
Forex.com-Live 536
10.50 × 2
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Hi

This is a signal that works with four different strategies. all entries have their stop loss in placed

1. Range breakout

2. High volume entry

3. ZigZag price action.

4. Grid strategy for currencies that are somehow stable

It is highly recommended to have the program running 24/7 on a VPS as the algorithm analyses data when markets are opened. It also recommended to start with accounts of USD 2.000 or higher so you can have similar results.

没有评论
2026.08.11 02:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.11 02:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.11 01:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 12:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.30 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 04:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.19 03:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 21:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 20:05
A large drawdown may occur on the account again
2026.06.05 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.05 17:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.88% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.05 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.12 07:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.11 14:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.56% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 21:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.29 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.27 02:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Price Action JM
每月30 USD
6%
0
0
USD
2.1K
USD
25
58%
1 831
45%
100%
1.00
0.01
USD
74%
1:200
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在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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