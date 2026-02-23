- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 831
盈利交易:
829 (45.27%)
亏损交易:
1 002 (54.72%)
最好交易:
437.12 USD
最差交易:
-49.48 USD
毛利:
4 868.99 USD (435 091 pips)
毛利亏损:
-4 856.91 USD (334 813 pips)
最大连续赢利:
26 (116.55 USD)
最大连续盈利:
816.33 USD (5)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
84.12%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.01
长期交易:
1 569 (85.69%)
短期交易:
262 (14.31%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
5.87 USD
平均损失:
-4.85 USD
最大连续失误:
62 (-341.45 USD)
最大连续亏损:
-341.45 USD (62)
每月增长:
85.74%
年度预测:
1 040.27%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
1 452.54 USD
最大值:
1 739.28 USD (196.14%)
相对跌幅:
结余:
74.46% (1 738.52 USD)
净值:
48.25% (432.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1067
|NAS100
|464
|AUDCAD
|216
|EURGBP
|59
|GBPUSD
|10
|US30
|9
|EURUSD
|3
|SpotCrude
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|748
|NAS100
|-1K
|AUDCAD
|251
|EURGBP
|50
|GBPUSD
|-12
|US30
|2
|EURUSD
|-1
|SpotCrude
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|87K
|NAS100
|-29K
|AUDCAD
|35K
|EURGBP
|6.5K
|GBPUSD
|-1.1K
|US30
|216
|EURUSD
|-33
|SpotCrude
|1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +437.12 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 62
最大连续盈利: +116.55 USD
最大连续亏损: -341.45 USD
Hi
This is a signal that works with four different strategies. all entries have their stop loss in placed
1. Range breakout
2. High volume entry
3. ZigZag price action.
4. Grid strategy for currencies that are somehow stable
It is highly recommended to have the program running 24/7 on a VPS as the algorithm analyses data when markets are opened. It also recommended to start with accounts of USD 2.000 or higher so you can have similar results.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
25
58%
1 831
45%
100%
1.00
0.01
USD
USD
74%
1:200