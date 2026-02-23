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Robby Wijaya

Trade For Living

Robby Wijaya
Robby Wijaya

Robby Wijaya

0 отзывов
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
Exness-MT5Real6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
78 (57.77%)
Убыточных трейдов:
57 (42.22%)
Лучший трейд:
15.91 USD
Худший трейд:
-15.50 USD
Общая прибыль:
295.92 USD (40 741 pips)
Общий убыток:
-376.35 USD (59 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (97.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.76 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
1.69%
Макс. загрузка депозита:
11.26%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
64 (47.41%)
Коротких трейдов:
71 (52.59%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.60 USD
Средняя прибыль:
3.79 USD
Средний убыток:
-6.60 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-43.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.52 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.21%
Годовой прогноз:
-26.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.77 USD
Максимальная:
171.66 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.85% (171.66 USD)
По эквити:
2.35% (20.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 21
EURUSD 21
GBPAUD 13
GBPUSD 11
USDJPY 11
AUDUSD 8
XAGUSD 7
USDCHF 6
AUDJPY 6
NZDUSD 5
AUDCAD 4
EURAUD 4
EURJPY 4
BTCUSD 3
XAUUSD 3
GBPJPY 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 11
EURUSD -64
GBPAUD 48
GBPUSD -12
USDJPY -16
AUDUSD -9
XAGUSD 12
USDCHF 2
AUDJPY 13
NZDUSD -46
AUDCAD -5
EURAUD -13
EURJPY -1
BTCUSD -2
XAUUSD 14
GBPJPY -20
AUDNZD -1
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 148
EURUSD -629
GBPAUD 684
GBPUSD -119
USDJPY -257
AUDUSD -83
XAGUSD 9
USDCHF 7
AUDJPY 208
NZDUSD -460
AUDCAD -62
EURAUD -177
EURJPY -10
BTCUSD -25K
XAUUSD 6.8K
GBPJPY -323
AUDNZD 10
NZDCAD 115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.91 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +97.76 USD
Макс. убыток в серии: -43.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.09 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
0.32 × 22
Exness-MT5Real6
0.47 × 584
Exness-MT5Real28
0.79 × 205
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.17 × 6
Exness-MT5Real8
2.76 × 49
Exness-MT5Real15
3.79 × 720
VantageInternational-Live 6
4.71 × 14
Exness-MT5Real3
4.91 × 234
RoboForex-Pro
5.02 × 728
HFMarketsGlobal-Live1
6.99 × 479
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
7.49 × 35
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.66 × 1446
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
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My trade is for living, everyone who looking consistent profit and safe trade this is for you. Only follow the trend of the market on major pair, sometimes metal if any oppotunity trend.
Нет отзывов
2026.08.05 13:56
No swaps are charged
2026.08.05 13:56
No swaps are charged
2026.08.05 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 10:41
No swaps are charged on the signal account
2026.07.29 12:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 02:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 08:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.03 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.04 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.27 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 07:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.31 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 10:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.25 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.24 13:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trade For Living
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
875
USD
37
0%
135
57%
2%
0.78
-0.60
USD
17%
1:500
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