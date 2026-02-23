- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
78 (57.77%)
Убыточных трейдов:
57 (42.22%)
Лучший трейд:
15.91 USD
Худший трейд:
-15.50 USD
Общая прибыль:
295.92 USD (40 741 pips)
Общий убыток:
-376.35 USD (59 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (97.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
97.76 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
1.69%
Макс. загрузка депозита:
11.26%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.47
Длинных трейдов:
64 (47.41%)
Коротких трейдов:
71 (52.59%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-0.60 USD
Средняя прибыль:
3.79 USD
Средний убыток:
-6.60 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-43.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.52 USD (6)
Прирост в месяц:
-2.21%
Годовой прогноз:
-26.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.77 USD
Максимальная:
171.66 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.85% (171.66 USD)
По эквити:
2.35% (20.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|21
|EURUSD
|21
|GBPAUD
|13
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|11
|AUDUSD
|8
|XAGUSD
|7
|USDCHF
|6
|AUDJPY
|6
|NZDUSD
|5
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|4
|EURJPY
|4
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|11
|EURUSD
|-64
|GBPAUD
|48
|GBPUSD
|-12
|USDJPY
|-16
|AUDUSD
|-9
|XAGUSD
|12
|USDCHF
|2
|AUDJPY
|13
|NZDUSD
|-46
|AUDCAD
|-5
|EURAUD
|-13
|EURJPY
|-1
|BTCUSD
|-2
|XAUUSD
|14
|GBPJPY
|-20
|AUDNZD
|-1
|NZDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|148
|EURUSD
|-629
|GBPAUD
|684
|GBPUSD
|-119
|USDJPY
|-257
|AUDUSD
|-83
|XAGUSD
|9
|USDCHF
|7
|AUDJPY
|208
|NZDUSD
|-460
|AUDCAD
|-62
|EURAUD
|-177
|EURJPY
|-10
|BTCUSD
|-25K
|XAUUSD
|6.8K
|GBPJPY
|-323
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|115
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.91 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +97.76 USD
Макс. убыток в серии: -43.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.32 × 22
|
Exness-MT5Real6
|0.47 × 584
|
Exness-MT5Real28
|0.79 × 205
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|2.17 × 6
|
Exness-MT5Real8
|2.76 × 49
|
Exness-MT5Real15
|3.79 × 720
|
VantageInternational-Live 6
|4.71 × 14
|
Exness-MT5Real3
|4.91 × 234
|
RoboForex-Pro
|5.02 × 728
|
HFMarketsGlobal-Live1
|6.99 × 479
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.49 × 35
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.66 × 1446
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
My trade is for living, everyone who looking consistent profit and safe trade this is for you. Only follow the trend of the market on major pair, sometimes metal if any oppotunity trend.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
875
USD
USD
37
0%
135
57%
2%
0.78
-0.60
USD
USD
17%
1:500