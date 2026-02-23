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Robby Wijaya

Trade For Living

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78 (57.77%)
亏损交易:
57 (42.22%)
最好交易:
15.91 USD
最差交易:
-15.50 USD
毛利:
295.92 USD (40 741 pips)
毛利亏损:
-376.35 USD (59 543 pips)
最大连续赢利:
16 (97.76 USD)
最大连续盈利:
97.76 USD (16)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
1.69%
最大入金加载:
11.26%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
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平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-0.47
长期交易:
64 (47.41%)
短期交易:
71 (52.59%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-0.60 USD
平均利润:
3.79 USD
平均损失:
-6.60 USD
最大连续失误:
6 (-43.52 USD)
最大连续亏损:
-43.52 USD (6)
每月增长:
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年度预测:
-26.82%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
16.85% (171.66 USD)
净值:
2.35% (20.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD 21
EURUSD 21
GBPAUD 13
GBPUSD 11
USDJPY 11
AUDUSD 8
XAGUSD 7
USDCHF 6
AUDJPY 6
NZDUSD 5
AUDCAD 4
EURAUD 4
EURJPY 4
BTCUSD 3
XAUUSD 3
GBPJPY 3
AUDNZD 3
NZDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD 11
EURUSD -64
GBPAUD 48
GBPUSD -12
USDJPY -16
AUDUSD -9
XAGUSD 12
USDCHF 2
AUDJPY 13
NZDUSD -46
AUDCAD -5
EURAUD -13
EURJPY -1
BTCUSD -2
XAUUSD 14
GBPJPY -20
AUDNZD -1
NZDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD 148
EURUSD -629
GBPAUD 684
GBPUSD -119
USDJPY -257
AUDUSD -83
XAGUSD 9
USDCHF 7
AUDJPY 208
NZDUSD -460
AUDCAD -62
EURAUD -177
EURJPY -10
BTCUSD -25K
XAUUSD 6.8K
GBPJPY -323
AUDNZD 10
NZDCAD 115
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
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最好交易: +15.91 USD
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最大连续赢利: 16
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ICMarketsSC-MT5-4
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Exness-MT5Real28
0.79 × 205
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
2.17 × 6
Exness-MT5Real8
2.76 × 49
Exness-MT5Real15
3.79 × 720
VantageInternational-Live 6
4.71 × 14
Exness-MT5Real3
4.91 × 234
RoboForex-Pro
5.02 × 728
HFMarketsGlobal-Live1
6.99 × 479
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
7.49 × 35
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.66 × 1446
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
ZeroMarkets-Live
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My trade is for living, everyone who looking consistent profit and safe trade this is for you. Only follow the trend of the market on major pair, sometimes metal if any oppotunity trend.
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2026.08.05 13:56
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2026.08.05 13:56
No swaps are charged
2026.08.05 11:56
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2026.08.03 10:41
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2026.07.29 12:12
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2026.06.24 08:51
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2026.06.24 02:47
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2026.06.11 07:35
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2026.06.10 08:19
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2026.05.27 03:00
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2026.05.06 01:43
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2026.05.04 05:39
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2026.04.28 06:09
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.27 09:57
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2026.04.23 07:51
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2026.03.31 11:28
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2026.03.31 10:29
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2026.03.25 08:30
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2026.03.24 13:18
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