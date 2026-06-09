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Сигналы / MetaTrader 4 / Gandoza Pro Trader
Amine Lila

Gandoza Pro Trader

Amine Lila
Amine Lila

Amine Lila

3 (2)
C
3 сигнала
2 отзыва
Надежность
32 недели
1 / 247 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 931%
Exness-Real38
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
660
Прибыльных трейдов:
485 (73.48%)
Убыточных трейдов:
175 (26.52%)
Лучший трейд:
54.61 USD
Худший трейд:
-42.11 USD
Общая прибыль:
2 923.16 USD (2 879 852 pips)
Общий убыток:
-1 885.94 USD (1 861 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (162.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.07 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
2.34%
Макс. загрузка депозита:
113.01%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
331 (50.15%)
Коротких трейдов:
329 (49.85%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
1.57 USD
Средняя прибыль:
6.03 USD
Средний убыток:
-10.78 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-148.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.17 USD (7)
Прирост в месяц:
-68.71%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.56 USD
Максимальная:
317.82 USD (19.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.22% (317.82 USD)
По эквити:
71.54% (56.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 660
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.61 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +162.49 USD
Макс. убыток в серии: -148.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.

The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.


Join My MQL5 Public Chat: https://www.mql5.com/en/messages/01c3b80e4ecedc01

If you’re getting good results, I’d really appreciate you leaving a review. And if you ever have any questions or concerns, don’t hesitate to reach out—I’m always here to help.


Средняя оценка:
Hoang Thanh Xuan
469
Hoang Thanh Xuan 2026.06.09 15:37 
 

Your broker seems to be in a special zone. Even using an MQL5 VPS, I couldn't copy enough orders, and the order spacing was also too high. I tried using a different VPS, but the results didn't change. This caused my account to lose money, even though you were trading well.

Nhut Anh Phan
2015
Nhut Anh Phan 2026.05.01 09:12  (изменен 2026.05.01 15:40) 
 

Why doesn’t my trading history look the same as yours? I was only able to copy 3 out of 5 trades. The quality is too poor, so I’ll probably stop here. Thank you!

2026.08.03 20:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 19:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 14:41
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.85% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 20:15
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.06 00:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.26 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.25 03:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.17 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.14 07:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.11 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.04 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.01 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.28 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.27 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gandoza Pro Trader
30 USD в месяц
931%
1
247
USD
90
USD
32
100%
660
73%
2%
1.54
1.57
USD
91%
1:500
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