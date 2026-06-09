- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
660
Прибыльных трейдов:
485 (73.48%)
Убыточных трейдов:
175 (26.52%)
Лучший трейд:
54.61 USD
Худший трейд:
-42.11 USD
Общая прибыль:
2 923.16 USD (2 879 852 pips)
Общий убыток:
-1 885.94 USD (1 861 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (162.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
201.07 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
2.34%
Макс. загрузка депозита:
113.01%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
331 (50.15%)
Коротких трейдов:
329 (49.85%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
1.57 USD
Средняя прибыль:
6.03 USD
Средний убыток:
-10.78 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-148.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-164.17 USD (7)
Прирост в месяц:
-68.71%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.56 USD
Максимальная:
317.82 USD (19.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.22% (317.82 USD)
По эквити:
71.54% (56.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|660
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|1M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.61 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +162.49 USD
Макс. убыток в серии: -148.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.
The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.
If you’re getting good results, I’d really appreciate you leaving a review. And if you ever have any questions or concerns, don’t hesitate to reach out—I’m always here to help.
Join My MQL5 Public Chat: https://www.mql5.com/en/messages/01c3b80e4ecedc01
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
931%
1
247
USD
USD
90
USD
USD
32
100%
660
73%
2%
1.54
1.57
USD
USD
91%
1:500
Your broker seems to be in a special zone. Even using an MQL5 VPS, I couldn't copy enough orders, and the order spacing was also too high. I tried using a different VPS, but the results didn't change. This caused my account to lose money, even though you were trading well.
Why doesn’t my trading history look the same as yours? I was only able to copy 3 out of 5 trades. The quality is too poor, so I’ll probably stop here. Thank you!