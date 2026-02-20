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Сигналы / MetaTrader 4 / SnowGold EA
Rodrigo Arana Garcia

SnowGold EA

Rodrigo Arana Garcia
Rodrigo Arana Garcia

Rodrigo Arana Garcia

4.7 (230)
У меня есть степень в области экономики и магистратура по финансовым рынкам.
Последние 10 лет я изучаю рынки, а последние 7 лет разрабатываю алгоритмические методы.
28 продуктов 20 сигналов
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -9%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
46 (40.00%)
Убыточных трейдов:
69 (60.00%)
Лучший трейд:
51.50 EUR
Худший трейд:
-42.69 EUR
Общая прибыль:
833.94 EUR (70 555 pips)
Общий убыток:
-880.22 EUR (80 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (65.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
77.14 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
3.77%
Макс. загрузка депозита:
6.66%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
105 (91.30%)
Коротких трейдов:
10 (8.70%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.40 EUR
Средняя прибыль:
18.13 EUR
Средний убыток:
-12.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-138.58 EUR)
Макс. убыток в серии:
-138.58 EUR (6)
Прирост в месяц:
6.59%
Годовой прогноз:
79.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.61 EUR
Максимальная:
162.31 EUR (28.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.64% (162.31 EUR)
По эквити:
7.36% (35.28 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.50 EUR
Худший трейд: -43 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +65.34 EUR
Макс. убыток в серии: -138.58 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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Running SnowGold EA
Нет отзывов
2026.07.03 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.29 11:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.20 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.17 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.02 00:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.30 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.30 10:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.09 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.09 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SnowGold EA
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
454
EUR
25
100%
115
40%
4%
0.94
-0.40
EUR
29%
1:500
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