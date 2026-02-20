- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
46 (40.00%)
Убыточных трейдов:
69 (60.00%)
Лучший трейд:
51.50 EUR
Худший трейд:
-42.69 EUR
Общая прибыль:
833.94 EUR (70 555 pips)
Общий убыток:
-880.22 EUR (80 722 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (65.34 EUR)
Макс. прибыль в серии:
77.14 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
3.77%
Макс. загрузка депозита:
6.66%
Последний трейд:
16 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
105 (91.30%)
Коротких трейдов:
10 (8.70%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.40 EUR
Средняя прибыль:
18.13 EUR
Средний убыток:
-12.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-138.58 EUR)
Макс. убыток в серии:
-138.58 EUR (6)
Прирост в месяц:
6.59%
Годовой прогноз:
79.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.61 EUR
Максимальная:
162.31 EUR (28.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.64% (162.31 EUR)
По эквити:
7.36% (35.28 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-53
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +51.50 EUR
Худший трейд: -43 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +65.34 EUR
Макс. убыток в серии: -138.58 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Running SnowGold EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
454
EUR
EUR
25
100%
115
40%
4%
0.94
-0.40
EUR
EUR
29%
1:500