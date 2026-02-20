- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
116
盈利交易:
46 (39.65%)
亏损交易:
70 (60.34%)
最好交易:
51.50 EUR
最差交易:
-42.69 EUR
毛利:
833.94 EUR (70 555 pips)
毛利亏损:
-890.72 EUR (81 925 pips)
最大连续赢利:
4 (65.34 EUR)
最大连续盈利:
77.14 EUR (3)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
3.77%
最大入金加载:
6.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.35
长期交易:
106 (91.38%)
短期交易:
10 (8.62%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.49 EUR
平均利润:
18.13 EUR
平均损失:
-12.72 EUR
最大连续失误:
6 (-138.58 EUR)
最大连续亏损:
-138.58 EUR (6)
每月增长:
4.13%
年度预测:
50.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
95.61 EUR
最大值:
162.31 EUR (28.64%)
相对跌幅:
结余:
28.64% (162.31 EUR)
净值:
7.36% (35.28 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.50 EUR
最差交易: -43 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +65.34 EUR
最大连续亏损: -138.58 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Running SnowGold EA
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-11%
0
0
USD
USD
443
EUR
EUR
25
100%
116
39%
4%
0.93
-0.49
EUR
EUR
29%
1:500