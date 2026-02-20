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Rodrigo Arana Garcia

SnowGold EA

Rodrigo Arana Garcia
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4.7 (231)
我拥有经济学学士学位和金融市场硕士学位。
过去10年我一直致力于研究市场，其中7年专注于开发算法技术。
作为一名科技与金融爱好者，我致力于开发先进的专家顾问（EAs），这些顾问整合了机器学习算法、神经网络和实时数据分析，以优化交易策略、提升准确性并增强在不稳定市场环境中的适应性。我开发的EAs超越了传统交易规则的简单自动化，通过人工智能技术分析市场模式、预测走势并精准控制风险。在此过程中，我使用Keras或JAX等平台，结合专用AI框架，基于历史数据训练模型，并通过回测和前向测试优化其性能。通过这种方式，系统能够掌握真实市场变动，灵活调整策略并在不同市场环境下优化收益。
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交易:
116
盈利交易:
46 (39.65%)
亏损交易:
70 (60.34%)
最好交易:
51.50 EUR
最差交易:
-42.69 EUR
毛利:
833.94 EUR (70 555 pips)
毛利亏损:
-890.72 EUR (81 925 pips)
最大连续赢利:
4 (65.34 EUR)
最大连续盈利:
77.14 EUR (3)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
3.77%
最大入金加载:
6.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.35
长期交易:
106 (91.38%)
短期交易:
10 (8.62%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.49 EUR
平均利润:
18.13 EUR
平均损失:
-12.72 EUR
最大连续失误:
6 (-138.58 EUR)
最大连续亏损:
-138.58 EUR (6)
每月增长:
4.13%
年度预测:
50.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
95.61 EUR
最大值:
162.31 EUR (28.64%)
相对跌幅:
结余:
28.64% (162.31 EUR)
净值:
7.36% (35.28 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +51.50 EUR
最差交易: -43 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +65.34 EUR
最大连续亏损: -138.58 EUR

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ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
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VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
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16.00 × 3
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2026.07.03 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.11 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.29 11:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.28 22:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.28 15:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.27 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.20 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.17 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.06 11:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.02 00:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.30 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.30 10:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 08:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.23 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.17 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.09 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.09 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
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