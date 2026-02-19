- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
429
Прибыльных трейдов:
304 (70.86%)
Убыточных трейдов:
125 (29.14%)
Лучший трейд:
266.34 USD
Худший трейд:
-404.31 USD
Общая прибыль:
8 340.45 USD (69 861 pips)
Общий убыток:
-6 463.28 USD (71 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (389.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 125.70 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
53.28%
Макс. загрузка депозита:
7.03%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
205 (47.79%)
Коротких трейдов:
224 (52.21%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
4.38 USD
Средняя прибыль:
27.44 USD
Средний убыток:
-51.71 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 145.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 145.17 USD (11)
Прирост в месяц:
0.63%
Годовой прогноз:
7.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
2 154.17 USD (15.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.33% (2 153.17 USD)
По эквити:
26.90% (3 225.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.ls
|64
|CHFJPY.ls
|56
|EURJPY.ls
|37
|USDCHF.ls
|34
|NZDJPY.ls
|28
|GBPNZD.ls
|27
|NZDCAD.ls
|24
|EURNZD.ls
|22
|CADJPY.ls
|22
|AUDCHF.ls
|15
|AUDJPY.ls
|14
|AUDNZD.ls
|14
|NZDCHF.ls
|13
|GBPCAD.ls
|10
|EURCHF.ls
|8
|EURCAD.ls
|7
|GBPCHF.ls
|7
|GBPJPY.ls
|5
|GBPUSD.ls
|5
|EURUSD.ls
|5
|USDCAD.ls
|4
|EURAUD.ls
|2
|USDJPY.ls
|2
|AUDUSD.ls
|2
|CADCHF.ls
|1
|NZDUSD.ls
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.ls
|1.4K
|CHFJPY.ls
|-75
|EURJPY.ls
|-743
|USDCHF.ls
|1.4K
|NZDJPY.ls
|203
|GBPNZD.ls
|-198
|NZDCAD.ls
|500
|EURNZD.ls
|-1.2K
|CADJPY.ls
|697
|AUDCHF.ls
|-876
|AUDJPY.ls
|237
|AUDNZD.ls
|-51
|NZDCHF.ls
|46
|GBPCAD.ls
|231
|EURCHF.ls
|160
|EURCAD.ls
|55
|GBPCHF.ls
|-90
|GBPJPY.ls
|92
|GBPUSD.ls
|89
|EURUSD.ls
|68
|USDCAD.ls
|-106
|EURAUD.ls
|-5
|USDJPY.ls
|46
|AUDUSD.ls
|-15
|CADCHF.ls
|12
|NZDUSD.ls
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.ls
|9.3K
|CHFJPY.ls
|-1.3K
|EURJPY.ls
|-10K
|USDCHF.ls
|4.9K
|NZDJPY.ls
|1.5K
|GBPNZD.ls
|-3.1K
|NZDCAD.ls
|5.1K
|EURNZD.ls
|-20K
|CADJPY.ls
|5.9K
|AUDCHF.ls
|-2.0K
|AUDJPY.ls
|3K
|AUDNZD.ls
|-1.3K
|NZDCHF.ls
|559
|GBPCAD.ls
|2.2K
|EURCHF.ls
|905
|EURCAD.ls
|800
|GBPCHF.ls
|-541
|GBPJPY.ls
|1.5K
|GBPUSD.ls
|911
|EURUSD.ls
|702
|USDCAD.ls
|-1.2K
|EURAUD.ls
|-49
|USDJPY.ls
|727
|AUDUSD.ls
|-144
|CADCHF.ls
|99
|NZDUSD.ls
|125
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +266.34 USD
Худший трейд: -404 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +389.42 USD
Макс. убыток в серии: -2 145.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
25
100%
429
70%
53%
1.29
4.38
USD
USD
27%
1:500