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Сигналы / MetaTrader 5 / Trend Confirmed EA Emperor
Aleksandr Valutsa

Trend Confirmed EA Emperor

Aleksandr Valutsa
Aleksandr Valutsa

Aleksandr Valutsa

2.9 (54)
6 продуктов 3 сигнала
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
InstaForex-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
429
Прибыльных трейдов:
304 (70.86%)
Убыточных трейдов:
125 (29.14%)
Лучший трейд:
266.34 USD
Худший трейд:
-404.31 USD
Общая прибыль:
8 340.45 USD (69 861 pips)
Общий убыток:
-6 463.28 USD (71 596 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (389.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 125.70 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
53.28%
Макс. загрузка депозита:
7.03%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.87
Длинных трейдов:
205 (47.79%)
Коротких трейдов:
224 (52.21%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
4.38 USD
Средняя прибыль:
27.44 USD
Средний убыток:
-51.71 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 145.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 145.17 USD (11)
Прирост в месяц:
0.63%
Годовой прогноз:
7.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.50 USD
Максимальная:
2 154.17 USD (15.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.33% (2 153.17 USD)
По эквити:
26.90% (3 225.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.ls 64
CHFJPY.ls 56
EURJPY.ls 37
USDCHF.ls 34
NZDJPY.ls 28
GBPNZD.ls 27
NZDCAD.ls 24
EURNZD.ls 22
CADJPY.ls 22
AUDCHF.ls 15
AUDJPY.ls 14
AUDNZD.ls 14
NZDCHF.ls 13
GBPCAD.ls 10
EURCHF.ls 8
EURCAD.ls 7
GBPCHF.ls 7
GBPJPY.ls 5
GBPUSD.ls 5
EURUSD.ls 5
USDCAD.ls 4
EURAUD.ls 2
USDJPY.ls 2
AUDUSD.ls 2
CADCHF.ls 1
NZDUSD.ls 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.ls 1.4K
CHFJPY.ls -75
EURJPY.ls -743
USDCHF.ls 1.4K
NZDJPY.ls 203
GBPNZD.ls -198
NZDCAD.ls 500
EURNZD.ls -1.2K
CADJPY.ls 697
AUDCHF.ls -876
AUDJPY.ls 237
AUDNZD.ls -51
NZDCHF.ls 46
GBPCAD.ls 231
EURCHF.ls 160
EURCAD.ls 55
GBPCHF.ls -90
GBPJPY.ls 92
GBPUSD.ls 89
EURUSD.ls 68
USDCAD.ls -106
EURAUD.ls -5
USDJPY.ls 46
AUDUSD.ls -15
CADCHF.ls 12
NZDUSD.ls 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.ls 9.3K
CHFJPY.ls -1.3K
EURJPY.ls -10K
USDCHF.ls 4.9K
NZDJPY.ls 1.5K
GBPNZD.ls -3.1K
NZDCAD.ls 5.1K
EURNZD.ls -20K
CADJPY.ls 5.9K
AUDCHF.ls -2.0K
AUDJPY.ls 3K
AUDNZD.ls -1.3K
NZDCHF.ls 559
GBPCAD.ls 2.2K
EURCHF.ls 905
EURCAD.ls 800
GBPCHF.ls -541
GBPJPY.ls 1.5K
GBPUSD.ls 911
EURUSD.ls 702
USDCAD.ls -1.2K
EURAUD.ls -49
USDJPY.ls 727
AUDUSD.ls -144
CADCHF.ls 99
NZDUSD.ls 125
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +266.34 USD
Худший трейд: -404 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +389.42 USD
Макс. убыток в серии: -2 145.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Pamm: https://www.instawebinvest.com/ru/forex_monitoring.php?trader=9243422


Нет отзывов
2026.08.10 08:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 19:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.11% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 03:35
No swaps are charged on the signal account
2026.07.07 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 23:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.15 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 17:25
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 04:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.04 15:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.07 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.16 02:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.26 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.20 02:29
Share of trading days is too low
2026.02.20 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.20 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend Confirmed EA Emperor
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
12K
USD
25
100%
429
70%
53%
1.29
4.38
USD
27%
1:500
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