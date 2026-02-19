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Signals / MetaTrader 5 / Trend Confirmed EA Emperor
Aleksandr Valutsa

Trend Confirmed EA Emperor

Aleksandr Valutsa
Aleksandr Valutsa

Aleksandr Valutsa

2.9 (54)
6 products 3 signals
0 reviews
Reliability
25 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 40%
InstaForex-Server
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
417
Profit Trades:
303 (72.66%)
Loss Trades:
114 (27.34%)
Best trade:
266.34 USD
Worst trade:
-315.11 USD
Gross Profit:
8 333.18 USD (69 747 pips)
Gross Loss:
-4 306.61 USD (47 377 pips)
Maximum consecutive wins:
17 (389.42 USD)
Maximal consecutive profit:
1 125.70 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
53.28%
Max deposit load:
7.03%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
77
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
2.46
Long Trades:
204 (48.92%)
Short Trades:
213 (51.08%)
Profit Factor:
1.93
Expected Payoff:
9.66 USD
Average Profit:
27.50 USD
Average Loss:
-37.78 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-306.10 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 034.67 USD (6)
Monthly growth:
22.18%
Annual Forecast:
269.13%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.50 USD
Maximal:
1 635.00 USD (13.60%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.68% (1 648.00 USD)
By Equity:
26.90% (3 225.60 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD.ls 64
CHFJPY.ls 52
USDCHF.ls 34
EURJPY.ls 30
NZDJPY.ls 28
GBPNZD.ls 27
NZDCAD.ls 24
EURNZD.ls 22
CADJPY.ls 21
AUDCHF.ls 15
AUDJPY.ls 14
AUDNZD.ls 14
NZDCHF.ls 13
GBPCAD.ls 10
EURCHF.ls 8
EURCAD.ls 7
GBPCHF.ls 7
GBPJPY.ls 5
GBPUSD.ls 5
EURUSD.ls 5
USDCAD.ls 4
EURAUD.ls 2
USDJPY.ls 2
AUDUSD.ls 2
CADCHF.ls 1
NZDUSD.ls 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.ls 1.4K
CHFJPY.ls 1K
USDCHF.ls 1.4K
EURJPY.ls 335
NZDJPY.ls 203
GBPNZD.ls -198
NZDCAD.ls 500
EURNZD.ls -1.2K
CADJPY.ls 690
AUDCHF.ls -876
AUDJPY.ls 237
AUDNZD.ls -51
NZDCHF.ls 46
GBPCAD.ls 231
EURCHF.ls 160
EURCAD.ls 55
GBPCHF.ls -90
GBPJPY.ls 92
GBPUSD.ls 89
EURUSD.ls 68
USDCAD.ls -106
EURAUD.ls -5
USDJPY.ls 46
AUDUSD.ls -15
CADCHF.ls 12
NZDUSD.ls 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.ls 9.3K
CHFJPY.ls 8.9K
USDCHF.ls 4.9K
EURJPY.ls 3.9K
NZDJPY.ls 1.5K
GBPNZD.ls -3.1K
NZDCAD.ls 5.1K
EURNZD.ls -20K
CADJPY.ls 5.8K
AUDCHF.ls -2.0K
AUDJPY.ls 3K
AUDNZD.ls -1.3K
NZDCHF.ls 559
GBPCAD.ls 2.2K
EURCHF.ls 905
EURCAD.ls 800
GBPCHF.ls -541
GBPJPY.ls 1.5K
GBPUSD.ls 911
EURUSD.ls 702
USDCAD.ls -1.2K
EURAUD.ls -49
USDJPY.ls 727
AUDUSD.ls -144
CADCHF.ls 99
NZDUSD.ls 125
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +266.34 USD
Worst trade: -315 USD
Maximum consecutive wins: 16
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +389.42 USD
Maximal consecutive loss: -306.10 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "InstaForex-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Pamm: https://www.instawebinvest.com/ru/forex_monitoring.php?trader=9243422


No reviews
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 19:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.11% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 03:35
No swaps are charged on the signal account
2026.07.07 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 23:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.15 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 17:25
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 04:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.04 15:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.07 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.16 02:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.26 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.20 02:29
Share of trading days is too low
2026.02.20 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.20 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.19 20:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Trend Confirmed EA Emperor
30 USD per month
40%
0
0
USD
14K
USD
25
100%
417
72%
53%
1.93
9.66
USD
27%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.