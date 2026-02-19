- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
429
盈利交易:
304 (70.86%)
亏损交易:
125 (29.14%)
最好交易:
266.34 USD
最差交易:
-404.31 USD
毛利:
8 340.45 USD (69 861 pips)
毛利亏损:
-6 463.28 USD (71 596 pips)
最大连续赢利:
17 (389.42 USD)
最大连续盈利:
1 125.70 USD (16)
夏普比率:
0.09
交易活动:
54.28%
最大入金加载:
7.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.87
长期交易:
205 (47.79%)
短期交易:
224 (52.21%)
利润因子:
1.29
预期回报:
4.38 USD
平均利润:
27.44 USD
平均损失:
-51.71 USD
最大连续失误:
11 (-2 145.17 USD)
最大连续亏损:
-2 145.17 USD (11)
每月增长:
0.63%
年度预测:
7.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.50 USD
最大值:
2 154.17 USD (15.35%)
相对跌幅:
结余:
15.33% (2 153.17 USD)
净值:
26.90% (3 225.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.ls
|64
|CHFJPY.ls
|56
|EURJPY.ls
|37
|USDCHF.ls
|34
|NZDJPY.ls
|28
|GBPNZD.ls
|27
|NZDCAD.ls
|24
|EURNZD.ls
|22
|CADJPY.ls
|22
|AUDCHF.ls
|15
|AUDJPY.ls
|14
|AUDNZD.ls
|14
|NZDCHF.ls
|13
|GBPCAD.ls
|10
|EURCHF.ls
|8
|EURCAD.ls
|7
|GBPCHF.ls
|7
|GBPJPY.ls
|5
|GBPUSD.ls
|5
|EURUSD.ls
|5
|USDCAD.ls
|4
|EURAUD.ls
|2
|USDJPY.ls
|2
|AUDUSD.ls
|2
|CADCHF.ls
|1
|NZDUSD.ls
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.ls
|1.4K
|CHFJPY.ls
|-75
|EURJPY.ls
|-743
|USDCHF.ls
|1.4K
|NZDJPY.ls
|203
|GBPNZD.ls
|-198
|NZDCAD.ls
|500
|EURNZD.ls
|-1.2K
|CADJPY.ls
|697
|AUDCHF.ls
|-876
|AUDJPY.ls
|237
|AUDNZD.ls
|-51
|NZDCHF.ls
|46
|GBPCAD.ls
|231
|EURCHF.ls
|160
|EURCAD.ls
|55
|GBPCHF.ls
|-90
|GBPJPY.ls
|92
|GBPUSD.ls
|89
|EURUSD.ls
|68
|USDCAD.ls
|-106
|EURAUD.ls
|-5
|USDJPY.ls
|46
|AUDUSD.ls
|-15
|CADCHF.ls
|12
|NZDUSD.ls
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.ls
|9.3K
|CHFJPY.ls
|-1.3K
|EURJPY.ls
|-10K
|USDCHF.ls
|4.9K
|NZDJPY.ls
|1.5K
|GBPNZD.ls
|-3.1K
|NZDCAD.ls
|5.1K
|EURNZD.ls
|-20K
|CADJPY.ls
|5.9K
|AUDCHF.ls
|-2.0K
|AUDJPY.ls
|3K
|AUDNZD.ls
|-1.3K
|NZDCHF.ls
|559
|GBPCAD.ls
|2.2K
|EURCHF.ls
|905
|EURCAD.ls
|800
|GBPCHF.ls
|-541
|GBPJPY.ls
|1.5K
|GBPUSD.ls
|911
|EURUSD.ls
|702
|USDCAD.ls
|-1.2K
|EURAUD.ls
|-49
|USDJPY.ls
|727
|AUDUSD.ls
|-144
|CADCHF.ls
|99
|NZDUSD.ls
|125
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +266.34 USD
最差交易: -404 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +389.42 USD
最大连续亏损: -2 145.17 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
25
100%
429
70%
54%
1.29
4.38
USD
USD
27%
1:500