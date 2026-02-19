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Aleksandr Valutsa

Trend Confirmed EA Emperor

Aleksandr Valutsa
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Aleksandr Valutsa

  • ИП Валуца Александр Харлампиевич
  • 俄罗斯
  • 10275
2.9 (54)
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交易:
429
盈利交易:
304 (70.86%)
亏损交易:
125 (29.14%)
最好交易:
266.34 USD
最差交易:
-404.31 USD
毛利:
8 340.45 USD (69 861 pips)
毛利亏损:
-6 463.28 USD (71 596 pips)
最大连续赢利:
17 (389.42 USD)
最大连续盈利:
1 125.70 USD (16)
夏普比率:
0.09
交易活动:
54.28%
最大入金加载:
7.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.87
长期交易:
205 (47.79%)
短期交易:
224 (52.21%)
利润因子:
1.29
预期回报:
4.38 USD
平均利润:
27.44 USD
平均损失:
-51.71 USD
最大连续失误:
11 (-2 145.17 USD)
最大连续亏损:
-2 145.17 USD (11)
每月增长:
0.63%
年度预测:
7.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.50 USD
最大值:
2 154.17 USD (15.35%)
相对跌幅:
结余:
15.33% (2 153.17 USD)
净值:
26.90% (3 225.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD.ls 64
CHFJPY.ls 56
EURJPY.ls 37
USDCHF.ls 34
NZDJPY.ls 28
GBPNZD.ls 27
NZDCAD.ls 24
EURNZD.ls 22
CADJPY.ls 22
AUDCHF.ls 15
AUDJPY.ls 14
AUDNZD.ls 14
NZDCHF.ls 13
GBPCAD.ls 10
EURCHF.ls 8
EURCAD.ls 7
GBPCHF.ls 7
GBPJPY.ls 5
GBPUSD.ls 5
EURUSD.ls 5
USDCAD.ls 4
EURAUD.ls 2
USDJPY.ls 2
AUDUSD.ls 2
CADCHF.ls 1
NZDUSD.ls 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD.ls 1.4K
CHFJPY.ls -75
EURJPY.ls -743
USDCHF.ls 1.4K
NZDJPY.ls 203
GBPNZD.ls -198
NZDCAD.ls 500
EURNZD.ls -1.2K
CADJPY.ls 697
AUDCHF.ls -876
AUDJPY.ls 237
AUDNZD.ls -51
NZDCHF.ls 46
GBPCAD.ls 231
EURCHF.ls 160
EURCAD.ls 55
GBPCHF.ls -90
GBPJPY.ls 92
GBPUSD.ls 89
EURUSD.ls 68
USDCAD.ls -106
EURAUD.ls -5
USDJPY.ls 46
AUDUSD.ls -15
CADCHF.ls 12
NZDUSD.ls 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD.ls 9.3K
CHFJPY.ls -1.3K
EURJPY.ls -10K
USDCHF.ls 4.9K
NZDJPY.ls 1.5K
GBPNZD.ls -3.1K
NZDCAD.ls 5.1K
EURNZD.ls -20K
CADJPY.ls 5.9K
AUDCHF.ls -2.0K
AUDJPY.ls 3K
AUDNZD.ls -1.3K
NZDCHF.ls 559
GBPCAD.ls 2.2K
EURCHF.ls 905
EURCAD.ls 800
GBPCHF.ls -541
GBPJPY.ls 1.5K
GBPUSD.ls 911
EURUSD.ls 702
USDCAD.ls -1.2K
EURAUD.ls -49
USDJPY.ls 727
AUDUSD.ls -144
CADCHF.ls 99
NZDUSD.ls 125
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
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最好交易: +266.34 USD
最差交易: -404 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +389.42 USD
最大连续亏损: -2 145.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Pamm: https://www.instawebinvest.com/ru/forex_monitoring.php?trader=9243422


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2026.08.11 16:32
No swaps are charged on the signal account
2026.08.11 11:32
No swaps are charged
2026.08.11 11:32
No swaps are charged
2026.08.10 08:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.74% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 19:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.11% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 03:35
No swaps are charged on the signal account
2026.07.07 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.15 23:00
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.15 22:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.10 17:25
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.5% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 06:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.09 04:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.04 15:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.01 04:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.07 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 14:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.16 02:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.26 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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70%
54%
1.29
4.38
USD
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