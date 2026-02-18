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Osama Saeed Sulai Bin Zayed Almakhzoumi

Long Term Plan

Osama Saeed Sulai Bin Zayed Almakhzoumi
Osama Saeed Sulai Bin Zayed Almakhzoumi

Osama Saeed Sulai Bin Zayed Almakhzoumi

0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 22%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
219 (66.56%)
Убыточных трейдов:
110 (33.43%)
Лучший трейд:
34.72 USD
Худший трейд:
-9.91 USD
Общая прибыль:
483.59 USD (32 578 pips)
Общий убыток:
-325.43 USD (37 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (13.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.33 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
94.73%
Макс. загрузка депозита:
9.19%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.46
Длинных трейдов:
155 (47.11%)
Коротких трейдов:
174 (52.89%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-2.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-25.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.45 USD (4)
Прирост в месяц:
3.56%
Годовой прогноз:
43.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.85 USD
Максимальная:
35.45 USD (4.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.15% (35.45 USD)
По эквити:
35.40% (300.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 98
AUDNZD 89
NZDCAD 63
USDCAD 42
NZDUSD 37
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 58
AUDNZD 29
NZDCAD 30
USDCAD 23
NZDUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.1K
AUDNZD -4.4K
NZDCAD -1.6K
USDCAD 1.7K
NZDUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.72 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.33 USD
Макс. убыток в серии: -25.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.37 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.53 × 469
ICMarketsSC-Live04
0.65 × 1593
ICMarketsSC-Live17
0.84 × 1897
ICMarketsSC-Live10
0.88 × 1389
RoboForex-ECN
2.45 × 728
Pepperstone-Edge07
2.49 × 51
TradersWay-Live
2.64 × 11
ICMarketsSC-Live25
3.20 × 5
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
5.07 × 44
PlaceATrade-Real-4
5.87 × 518
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
a Portfolio of 5 Expert Advisor on Low Risk Mode
Нет отзывов
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.21 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 06:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 05:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 03:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 09:53
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.26 06:58
No swaps are charged on the signal account
2026.04.29 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.08 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.08 06:01
Share of trading days is too low
2026.04.08 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 04:59
Share of trading days is too low
2026.04.08 04:59
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Long Term Plan
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
858
USD
25
100%
329
66%
95%
1.48
0.48
USD
35%
1:500
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