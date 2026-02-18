- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
219 (66.56%)
Убыточных трейдов:
110 (33.43%)
Лучший трейд:
34.72 USD
Худший трейд:
-9.91 USD
Общая прибыль:
483.59 USD (32 578 pips)
Общий убыток:
-325.43 USD (37 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (13.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.33 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
94.73%
Макс. загрузка депозита:
9.19%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.46
Длинных трейдов:
155 (47.11%)
Коротких трейдов:
174 (52.89%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-2.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-25.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.45 USD (4)
Прирост в месяц:
3.56%
Годовой прогноз:
43.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.85 USD
Максимальная:
35.45 USD (4.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.15% (35.45 USD)
По эквити:
35.40% (300.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|98
|AUDNZD
|89
|NZDCAD
|63
|USDCAD
|42
|NZDUSD
|37
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|58
|AUDNZD
|29
|NZDCAD
|30
|USDCAD
|23
|NZDUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|-4.4K
|NZDCAD
|-1.6K
|USDCAD
|1.7K
|NZDUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.72 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.33 USD
Макс. убыток в серии: -25.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.37 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 469
|
ICMarketsSC-Live04
|0.65 × 1593
|
ICMarketsSC-Live17
|0.84 × 1897
|
ICMarketsSC-Live10
|0.88 × 1389
|
RoboForex-ECN
|2.45 × 728
|
Pepperstone-Edge07
|2.49 × 51
|
TradersWay-Live
|2.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|3.20 × 5
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.07 × 44
|
PlaceATrade-Real-4
|5.87 × 518
a Portfolio of 5 Expert Advisor on Low Risk Mode
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
858
USD
USD
25
100%
329
66%
95%
1.48
0.48
USD
USD
35%
1:500