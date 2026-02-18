- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
335
盈利交易:
225 (67.16%)
亏损交易:
110 (32.84%)
最好交易:
34.72 USD
最差交易:
-9.91 USD
毛利:
488.27 USD (33 264 pips)
毛利亏损:
-325.43 USD (37 816 pips)
最大连续赢利:
16 (13.33 USD)
最大连续盈利:
40.33 USD (7)
夏普比率:
0.11
交易活动:
94.73%
最大入金加载:
9.19%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.59
长期交易:
160 (47.76%)
短期交易:
175 (52.24%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
2.17 USD
平均损失:
-2.96 USD
最大连续失误:
5 (-25.19 USD)
最大连续亏损:
-35.45 USD (4)
每月增长:
4.10%
年度预测:
49.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.85 USD
最大值:
35.45 USD (4.16%)
相对跌幅:
结余:
4.15% (35.45 USD)
净值:
35.40% (300.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|100
|AUDNZD
|90
|NZDCAD
|65
|USDCAD
|42
|NZDUSD
|38
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|59
|AUDNZD
|29
|NZDCAD
|32
|USDCAD
|23
|NZDUSD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|1.3K
|AUDNZD
|-4.3K
|NZDCAD
|-1.4K
|USDCAD
|1.7K
|NZDUSD
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.72 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.33 USD
最大连续亏损: -25.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.37 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 469
|
ICMarketsSC-Live04
|0.65 × 1593
|
ICMarketsSC-Live17
|0.84 × 1897
|
ICMarketsSC-Live10
|0.88 × 1389
|
RoboForex-ECN
|2.45 × 728
|
Pepperstone-Edge07
|2.49 × 51
|
TradersWay-Live
|2.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|3.20 × 5
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.07 × 44
|
PlaceATrade-Real-4
|5.87 × 518
a Portfolio of 5 Expert Advisor on Low Risk Mode
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
863
USD
USD
25
100%
335
67%
95%
1.50
0.49
USD
USD
35%
1:500