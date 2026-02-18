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Osama Saeed Sulai Bin Zayed Almakhzoumi

Long Term Plan

Osama Saeed Sulai Bin Zayed Almakhzoumi
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交易:
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盈利交易:
225 (67.16%)
亏损交易:
110 (32.84%)
最好交易:
34.72 USD
最差交易:
-9.91 USD
毛利:
488.27 USD (33 264 pips)
毛利亏损:
-325.43 USD (37 816 pips)
最大连续赢利:
16 (13.33 USD)
最大连续盈利:
40.33 USD (7)
夏普比率:
0.11
交易活动:
94.73%
最大入金加载:
9.19%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.59
长期交易:
160 (47.76%)
短期交易:
175 (52.24%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
2.17 USD
平均损失:
-2.96 USD
最大连续失误:
5 (-25.19 USD)
最大连续亏损:
-35.45 USD (4)
每月增长:
4.10%
年度预测:
49.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.85 USD
最大值:
35.45 USD (4.16%)
相对跌幅:
结余:
4.15% (35.45 USD)
净值:
35.40% (300.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 100
AUDNZD 90
NZDCAD 65
USDCAD 42
NZDUSD 38
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 59
AUDNZD 29
NZDCAD 32
USDCAD 23
NZDUSD 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 1.3K
AUDNZD -4.3K
NZDCAD -1.4K
USDCAD 1.7K
NZDUSD -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
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最好交易: +34.72 USD
最差交易: -10 USD
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最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.33 USD
最大连续亏损: -25.19 USD

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ICMarketsSC-Live32
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ICMarketsSC-Live33
0.53 × 469
ICMarketsSC-Live04
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RoboForex-ECN
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Pepperstone-Edge07
2.49 × 51
TradersWay-Live
2.64 × 11
ICMarketsSC-Live25
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OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
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PlaceATrade-Real-4
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2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.21 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 06:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 05:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 03:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.19 22:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 09:53
No swaps are charged on the signal account
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.06.26 06:58
No swaps are charged on the signal account
2026.04.29 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.08 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.08 06:01
Share of trading days is too low
2026.04.08 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.08 04:59
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USD
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335
67%
95%
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0.49
USD
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