- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
880
Прибыльных трейдов:
504 (57.27%)
Убыточных трейдов:
376 (42.73%)
Лучший трейд:
203.08 USD
Худший трейд:
-329.52 USD
Общая прибыль:
16 461.57 USD (644 495 pips)
Общий убыток:
-13 533.24 USD (522 647 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (281.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
855.52 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
25.26%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
409 (46.48%)
Коротких трейдов:
471 (53.52%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.33 USD
Средняя прибыль:
32.66 USD
Средний убыток:
-35.99 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 625.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 625.32 USD (14)
Прирост в месяц:
-8.02%
Годовой прогноз:
-97.28%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 776.04 USD (26.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.01% (1 776.04 USD)
По эквити:
16.40% (400.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|880
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|122K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +203.08 USD
Худший трейд: -330 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +281.27 USD
Макс. убыток в серии: -1 625.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Model 4.90 TP50 EM1 HSL150 SMC70%
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
88%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
25
98%
880
57%
25%
1.21
3.33
USD
USD
47%
1:500