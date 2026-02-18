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Сигналы / MetaTrader 4 / PBX Alpha4
KITTINU MUAYTENG

PBX Alpha4

KITTINU MUAYTENG
KITTINU MUAYTENG

KITTINU MUAYTENG

0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 88%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
880
Прибыльных трейдов:
504 (57.27%)
Убыточных трейдов:
376 (42.73%)
Лучший трейд:
203.08 USD
Худший трейд:
-329.52 USD
Общая прибыль:
16 461.57 USD (644 495 pips)
Общий убыток:
-13 533.24 USD (522 647 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (281.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
855.52 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
25.26%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.65
Длинных трейдов:
409 (46.48%)
Коротких трейдов:
471 (53.52%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.33 USD
Средняя прибыль:
32.66 USD
Средний убыток:
-35.99 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 625.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 625.32 USD (14)
Прирост в месяц:
-8.02%
Годовой прогноз:
-97.28%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 776.04 USD (26.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.01% (1 776.04 USD)
По эквити:
16.40% (400.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 880
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 122K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +203.08 USD
Худший трейд: -330 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +281.27 USD
Макс. убыток в серии: -1 625.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Model 4.90 TP50 EM1 HSL150 SMC70%
Нет отзывов
2026.04.29 08:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.20 06:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 05:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.03.30 11:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.24 11:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.24 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.23 12:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.20 23:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.16 12:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.16 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.12 20:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.12 20:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.03.03 06:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.03.03 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.02.23 21:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.19 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.18 18:21
Share of trading days is too low
2026.02.18 15:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.18 15:19
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.02.18 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PBX Alpha4
999 USD в месяц
88%
0
0
USD
2.9K
USD
25
98%
880
57%
25%
1.21
3.33
USD
47%
1:500
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