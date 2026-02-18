- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
897
盈利交易:
514 (57.30%)
亏损交易:
383 (42.70%)
最好交易:
203.08 USD
最差交易:
-329.52 USD
毛利:
16 658.61 USD (654 412 pips)
毛利亏损:
-13 734.80 USD (529 599 pips)
最大连续赢利:
15 (281.27 USD)
最大连续盈利:
855.52 USD (14)
夏普比率:
0.08
交易活动:
25.26%
最大入金加载:
11.23%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.65
长期交易:
422 (47.05%)
短期交易:
475 (52.95%)
利润因子:
1.21
预期回报:
3.26 USD
平均利润:
32.41 USD
平均损失:
-35.86 USD
最大连续失误:
17 (-669.90 USD)
最大连续亏损:
-1 625.32 USD (14)
每月增长:
-11.17%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 776.04 USD (26.20%)
相对跌幅:
结余:
47.01% (1 776.04 USD)
净值:
16.40% (400.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|897
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|125K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +203.08 USD
最差交易: -330 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +281.27 USD
最大连续亏损: -669.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Model 4.90 TP50 EM1 HSL150 SMC70%
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
88%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
26
97%
897
57%
25%
1.21
3.26
USD
USD
47%
1:500