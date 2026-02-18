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Сигналы / MetaTrader 5 / THI QUY 240K
Pham Van Tuan

THI QUY 240K

Pham Van Tuan
Pham Van Tuan

Pham Van Tuan

0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 -15%
AudaCityGlobal-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
566
Прибыльных трейдов:
216 (38.16%)
Убыточных трейдов:
350 (61.84%)
Лучший трейд:
3 782.16 USD
Худший трейд:
-5 493.60 USD
Общая прибыль:
48 697.04 USD (406 723 pips)
Общий убыток:
-84 836.66 USD (699 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (567.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 484.43 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
20.19%
Макс. загрузка депозита:
7.29%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
327 (57.77%)
Коротких трейдов:
239 (42.23%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-63.85 USD
Средняя прибыль:
225.45 USD
Средний убыток:
-242.39 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-371.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 082.02 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.80%
Годовой прогноз:
-9.69%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36 199.14 USD
Максимальная:
47 776.31 USD (18.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.99% (47 774.87 USD)
По эквити:
1.53% (3 528.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 562
BTCUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -36K
BTCUSD -65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -133K
BTCUSD -159K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 782.16 USD
Худший трейд: -5 494 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +567.68 USD
Макс. убыток в серии: -371.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AudaCityGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

DO NOT COPY
Нет отзывов
2026.08.06 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 12:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 04:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 14:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 04:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 14:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 07:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.19 12:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.29 07:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.13 12:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.15 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 05:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 04:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
THI QUY 240K
999 USD в месяц
-15%
0
0
USD
204K
USD
25
97%
566
38%
20%
0.57
-63.85
USD
19%
1:100
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