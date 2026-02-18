- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
566
Прибыльных трейдов:
216 (38.16%)
Убыточных трейдов:
350 (61.84%)
Лучший трейд:
3 782.16 USD
Худший трейд:
-5 493.60 USD
Общая прибыль:
48 697.04 USD (406 723 pips)
Общий убыток:
-84 836.66 USD (699 156 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (567.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 484.43 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
20.19%
Макс. загрузка депозита:
7.29%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
327 (57.77%)
Коротких трейдов:
239 (42.23%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-63.85 USD
Средняя прибыль:
225.45 USD
Средний убыток:
-242.39 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-371.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 082.02 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.80%
Годовой прогноз:
-9.69%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36 199.14 USD
Максимальная:
47 776.31 USD (18.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.99% (47 774.87 USD)
По эквити:
1.53% (3 528.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|562
|BTCUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-36K
|BTCUSD
|-65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-133K
|BTCUSD
|-159K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 782.16 USD
Худший трейд: -5 494 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +567.68 USD
Макс. убыток в серии: -371.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AudaCityGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
DO NOT COPY
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-15%
0
0
USD
USD
204K
USD
USD
25
97%
566
38%
20%
0.57
-63.85
USD
USD
19%
1:100