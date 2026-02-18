- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
566
盈利交易:
216 (38.16%)
亏损交易:
350 (61.84%)
最好交易:
3 782.16 USD
最差交易:
-5 493.60 USD
毛利:
48 697.04 USD (406 723 pips)
毛利亏损:
-84 836.66 USD (699 156 pips)
最大连续赢利:
10 (567.68 USD)
最大连续盈利:
5 484.43 USD (4)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
20.19%
最大入金加载:
7.29%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.76
长期交易:
327 (57.77%)
短期交易:
239 (42.23%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-63.85 USD
平均利润:
225.45 USD
平均损失:
-242.39 USD
最大连续失误:
23 (-371.54 USD)
最大连续亏损:
-15 082.02 USD (4)
每月增长:
-0.80%
年度预测:
-9.69%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
36 199.14 USD
最大值:
47 776.31 USD (18.99%)
相对跌幅:
结余:
18.99% (47 774.87 USD)
净值:
1.53% (3 528.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|562
|BTCUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-36K
|BTCUSD
|-65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-133K
|BTCUSD
|-159K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 782.16 USD
最差交易: -5 494 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +567.68 USD
最大连续亏损: -371.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AudaCityGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
DO NOT COPY
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-15%
0
0
USD
USD
204K
USD
USD
25
97%
566
38%
20%
0.57
-63.85
USD
USD
19%
1:100