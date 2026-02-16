СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Algo Mind Extreme
Satria Adji Prakoso

Algo Mind Extreme

Satria Adji Prakoso
Satria Adji Prakoso

Satria Adji Prakoso

www.calibreforex.id
0 отзывов
Надежность
25 недель
1 / 1 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 18%
Headway-Real
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
597
Прибыльных трейдов:
436 (73.03%)
Убыточных трейдов:
161 (26.97%)
Лучший трейд:
142.67 USD
Худший трейд:
-43.21 USD
Общая прибыль:
3 727.85 USD (371 082 pips)
Общий убыток:
-1 975.54 USD (197 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (467.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
467.58 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
11.85%
Макс. загрузка депозита:
0.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.29
Длинных трейдов:
295 (49.41%)
Коротких трейдов:
302 (50.59%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
2.94 USD
Средняя прибыль:
8.55 USD
Средний убыток:
-12.27 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-353.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-353.04 USD (19)
Прирост в месяц:
-1.33%
Годовой прогноз:
-16.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
533.36 USD (4.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.94% (522.81 USD)
По эквити:
1.11% (111.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 596
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
EURUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 174K
EURUSD 12
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +142.67 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +467.58 USD
Макс. убыток в серии: -353.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FPMarketsLtd-Live5
3.22 × 107
ICMarketsSC-Live16
3.25 × 8
TradingProInternational-Live 2
3.33 × 106
FBS-Real-2
3.91 × 202
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
Pepperstone-Edge01
4.91 × 171
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
TradeMaxGlobal-Live5
7.87 × 84
еще 14...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.04.28 03:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.27 06:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.17 09:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.17 06:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.17 06:01
High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.17 02:59
Share of trading days is too low
2026.02.17 02:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.17 01:59
Share of trading days is too low
2026.02.17 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.17 00:59
Share of trading days is too low
2026.02.17 00:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.17 00:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.16 03:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.16 03:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.16 03:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.02.16 03:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.16 03:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Algo Mind Extreme
50 USD в месяц
18%
1
1
USD
10K
USD
25
100%
597
73%
12%
1.88
2.94
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.