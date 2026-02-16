- Прирост
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Всего трейдов:
597
Прибыльных трейдов:
436 (73.03%)
Убыточных трейдов:
161 (26.97%)
Лучший трейд:
142.67 USD
Худший трейд:
-43.21 USD
Общая прибыль:
3 727.85 USD (371 082 pips)
Общий убыток:
-1 975.54 USD (197 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (467.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
467.58 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
11.85%
Макс. загрузка депозита:
0.94%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.29
Длинных трейдов:
295 (49.41%)
Коротких трейдов:
302 (50.59%)
Профит фактор:
1.89
Мат. ожидание:
2.94 USD
Средняя прибыль:
8.55 USD
Средний убыток:
-12.27 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-353.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-353.04 USD (19)
Прирост в месяц:
-1.33%
Годовой прогноз:
-16.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
533.36 USD (4.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.94% (522.81 USD)
По эквити:
1.11% (111.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|596
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|174K
|EURUSD
|12
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.67 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +467.58 USD
Макс. убыток в серии: -353.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FPMarketsLtd-Live5
|3.22 × 107
|
ICMarketsSC-Live16
|3.25 × 8
|
TradingProInternational-Live 2
|3.33 × 106
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|4.91 × 171
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live5
|7.87 × 84
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
18%
1
1
USD
USD
10K
USD
USD
25
100%
597
73%
12%
1.88
2.94
USD
USD
5%
1:500