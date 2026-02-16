- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
610
盈利交易:
442 (72.45%)
亏损交易:
168 (27.54%)
最好交易:
142.67 USD
最差交易:
-43.68 USD
毛利:
3 749.20 USD (373 216 pips)
毛利亏损:
-2 248.25 USD (224 737 pips)
最大连续赢利:
34 (467.58 USD)
最大连续盈利:
467.58 USD (34)
夏普比率:
0.16
交易活动:
11.85%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.81
长期交易:
308 (50.49%)
短期交易:
302 (49.51%)
利润因子:
1.67
预期回报:
2.46 USD
平均利润:
8.48 USD
平均损失:
-13.38 USD
最大连续失误:
19 (-353.04 USD)
最大连续亏损:
-353.04 USD (19)
每月增长:
-4.25%
年度预测:
-51.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
533.36 USD (4.49%)
相对跌幅:
结余:
4.94% (522.81 USD)
净值:
1.14% (115.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|609
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|148K
|EURUSD
|12
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.67 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +467.58 USD
最大连续亏损: -353.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FPMarketsLtd-Live5
|3.22 × 107
|
ICMarketsSC-Live16
|3.25 × 8
|
TradingProInternational-Live 2
|3.33 × 106
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|4.91 × 171
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live5
|7.87 × 84
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
15%
1
1
USD
USD
10K
USD
USD
26
100%
610
72%
12%
1.66
2.46
USD
USD
5%
1:500