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Satria Adji Prakoso

Algo Mind Extreme

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可靠性
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交易:
610
盈利交易:
442 (72.45%)
亏损交易:
168 (27.54%)
最好交易:
142.67 USD
最差交易:
-43.68 USD
毛利:
3 749.20 USD (373 216 pips)
毛利亏损:
-2 248.25 USD (224 737 pips)
最大连续赢利:
34 (467.58 USD)
最大连续盈利:
467.58 USD (34)
夏普比率:
0.16
交易活动:
11.85%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.81
长期交易:
308 (50.49%)
短期交易:
302 (49.51%)
利润因子:
1.67
预期回报:
2.46 USD
平均利润:
8.48 USD
平均损失:
-13.38 USD
最大连续失误:
19 (-353.04 USD)
最大连续亏损:
-353.04 USD (19)
每月增长:
-4.25%
年度预测:
-51.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
533.36 USD (4.49%)
相对跌幅:
结余:
4.94% (522.81 USD)
净值:
1.14% (115.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 609
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.5K
EURUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 148K
EURUSD 12
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +142.67 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 34
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +467.58 USD
最大连续亏损: -353.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FPMarketsLtd-Live5
3.22 × 107
ICMarketsSC-Live16
3.25 × 8
TradingProInternational-Live 2
3.33 × 106
FBS-Real-2
3.91 × 202
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
InstaFinance-UK.com
4.50 × 2
Pepperstone-Edge01
4.91 × 171
TitanFX-02
5.03 × 34
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
TradeMaxGlobal-Live5
7.87 × 84
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2026.04.28 03:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.27 06:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.17 09:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.17 06:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.17 06:01
High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.17 02:59
Share of trading days is too low
2026.02.17 02:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.17 01:59
Share of trading days is too low
2026.02.17 01:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.17 00:59
Share of trading days is too low
2026.02.17 00:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.17 00:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.02.16 03:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.16 03:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.16 03:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.02.16 03:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.16 03:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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Algo Mind Extreme
每月50 USD
15%
1
1
USD
10K
USD
26
100%
610
72%
12%
1.66
2.46
USD
5%
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