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Сигналы / MetaTrader 5 / TITAN GOLD PRO 2 Strategy
Marco De Donno

TITAN GOLD PRO 2 Strategy

Marco De Donno
Marco De Donno

Marco De Donno

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Hi, my name is Marco 🙋‍♂️
I am an independent developer with a passion for finance.
Trader for years, I started developing trading algorithms some time ago.
I am a developer specializing in the design of trading algorithms.
8 продуктов 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 24%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
122 (74.84%)
Убыточных трейдов:
41 (25.15%)
Лучший трейд:
50.56 EUR
Худший трейд:
-22.39 EUR
Общая прибыль:
704.53 EUR (198 882 pips)
Общий убыток:
-467.27 EUR (311 164 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (28.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
109.81 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.10%
Макс. загрузка депозита:
89.04%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
58 (35.58%)
Коротких трейдов:
105 (64.42%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.46 EUR
Средняя прибыль:
5.77 EUR
Средний убыток:
-11.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-65.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-65.69 EUR (3)
Прирост в месяц:
5.08%
Годовой прогноз:
61.63%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 EUR
Максимальная:
93.64 EUR (7.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.45% (93.61 EUR)
По эквити:
2.60% (31.94 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 136
BTCUSD 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 301
BTCUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
BTCUSD -129K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.56 EUR
Худший трейд: -22 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28.54 EUR
Макс. убыток в серии: -65.69 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 106
FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
1.81 × 166
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 61
FusionMarkets-Live
2.55 × 99
RoboForex-ECN
2.81 × 1881
VantageMarkets-Live 19
2.89 × 18
ICMarketsEU-MT5-5
3.17 × 525
ICMarketsSC-MT5-6
3.28 × 127
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
VantageMarkets-Live 3
4.00 × 34
Exness-MT5Real12
4.33 × 6
TitanFX-MT5-01
4.36 × 28
Exness-MT5Real33
5.13 × 70
Exness-MT5Real7
5.16 × 55
Exness-MT5Real43
5.25 × 12
VantageMarkets-Live 6
6.42 × 24
BlackBullMarkets-Live
6.64 × 300
FxPro-MT5 Live03
7.05 × 39
еще 17...
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This account is managed by my "Titan Gold Pro" bot, which offers 2 different gold strategies, and by the "Titan Bitcoin Explosion" bot, which uses a Bitcoin cryptocurrency strategy.
Both strategies are designed for long-term investment with secure systems (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop). None of the strategies use recovery systems (Martingale, Grid, hedge, etc.).


This account is managed with low risk!

Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 03:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2026.06.30 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.24 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 01:19
Share of trading days is too low
2026.05.18 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.18 00:17
Share of trading days is too low
2026.05.18 00:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TITAN GOLD PRO 2 Strategy
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
1.2K
EUR
25
95%
163
74%
1%
1.50
1.46
EUR
7%
1:30
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