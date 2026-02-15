- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
122 (74.84%)
Убыточных трейдов:
41 (25.15%)
Лучший трейд:
50.56 EUR
Худший трейд:
-22.39 EUR
Общая прибыль:
704.53 EUR (198 882 pips)
Общий убыток:
-467.27 EUR (311 164 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (28.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
109.81 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.10%
Макс. загрузка депозита:
89.04%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
58 (35.58%)
Коротких трейдов:
105 (64.42%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
1.46 EUR
Средняя прибыль:
5.77 EUR
Средний убыток:
-11.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-65.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-65.69 EUR (3)
Прирост в месяц:
5.08%
Годовой прогноз:
61.63%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 EUR
Максимальная:
93.64 EUR (7.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.45% (93.61 EUR)
По эквити:
2.60% (31.94 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|BTCUSD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|301
|BTCUSD
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-129K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.56 EUR
Худший трейд: -22 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28.54 EUR
Макс. убыток в серии: -65.69 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 106
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.81 × 166
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 61
|
FusionMarkets-Live
|2.55 × 99
|
RoboForex-ECN
|2.81 × 1881
|
VantageMarkets-Live 19
|2.89 × 18
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.17 × 525
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.28 × 127
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
VantageMarkets-Live 3
|4.00 × 34
|
Exness-MT5Real12
|4.33 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|4.36 × 28
|
Exness-MT5Real33
|5.13 × 70
|
Exness-MT5Real7
|5.16 × 55
|
Exness-MT5Real43
|5.25 × 12
|
VantageMarkets-Live 6
|6.42 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|6.64 × 300
|
FxPro-MT5 Live03
|7.05 × 39
еще 17...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This account is managed by my "Titan Gold Pro" bot, which offers 2 different gold strategies, and by the "Titan Bitcoin Explosion" bot, which uses a Bitcoin cryptocurrency strategy.
Both strategies are designed for long-term investment with secure systems (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop). None of the strategies use recovery systems (Martingale, Grid, hedge, etc.).
This account is managed with low risk!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
25
95%
163
74%
1%
1.50
1.46
EUR
EUR
7%
1:30