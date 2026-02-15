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信号 / MetaTrader 5 / TITAN GOLD PRO 2 Strategy
Marco De Donno

TITAN GOLD PRO 2 Strategy

Marco De Donno
Marco De Donno

Marco De Donno

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Hi, my name is Marco 🙋‍♂️
I am an independent developer with a passion for finance.
Trader for years, I started developing trading algorithms some time ago.
I am a developer specializing in the design of trading algorithms.
8 产品 4 信号
0条评论
可靠性
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 30%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
165
盈利交易:
124 (75.15%)
亏损交易:
41 (24.85%)
最好交易:
50.56 EUR
最差交易:
-22.39 EUR
毛利:
770.81 EUR (202 713 pips)
毛利亏损:
-467.41 EUR (311 164 pips)
最大连续赢利:
18 (28.54 EUR)
最大连续盈利:
112.42 EUR (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
1.10%
最大入金加载:
89.04%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
3.24
长期交易:
60 (36.36%)
短期交易:
105 (63.64%)
利润因子:
1.65
预期回报:
1.84 EUR
平均利润:
6.22 EUR
平均损失:
-11.40 EUR
最大连续失误:
3 (-65.69 EUR)
最大连续亏损:
-65.69 EUR (3)
每月增长:
10.70%
年度预测:
129.79%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.10 EUR
最大值:
93.64 EUR (7.45%)
相对跌幅:
结余:
7.45% (93.61 EUR)
净值:
2.60% (31.94 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 138
BTCUSD 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 376
BTCUSD -30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 20K
BTCUSD -129K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +50.56 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28.54 EUR
最大连续亏损: -65.69 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 106
FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
1.94 × 172
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 61
FusionMarkets-Live
2.55 × 99
RoboForex-ECN
2.81 × 1887
ICMarketsEU-MT5-5
3.18 × 531
ICMarketsSC-MT5-6
3.28 × 127
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
VantageMarkets-Live 3
4.00 × 34
VantageMarkets-Live 19
4.13 × 24
Exness-MT5Real12
4.33 × 6
TitanFX-MT5-01
4.36 × 28
Exness-MT5Real33
5.13 × 70
Exness-MT5Real43
5.25 × 12
Exness-MT5Real7
5.34 × 61
VantageMarkets-Live 6
6.42 × 24
Tickmill-Live
6.50 × 6
BlackBullMarkets-Live
6.64 × 300
FxPro-MT5 Live03
7.05 × 39
17 更多...
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This account is managed by my "Titan Gold Pro" bot, which offers 2 different gold strategies, and by the "Titan Bitcoin Explosion" bot, which uses a Bitcoin cryptocurrency strategy.
Both strategies are designed for long-term investment with secure systems (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop). None of the strategies use recovery systems (Martingale, Grid, hedge, etc.).


This account is managed with low risk!

没有评论
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 03:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged on the signal account
2026.06.30 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.24 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.18 01:19
Share of trading days is too low
2026.05.18 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.18 00:17
Share of trading days is too low
2026.05.18 00:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TITAN GOLD PRO 2 Strategy
每月30 USD
30%
0
0
USD
1.3K
EUR
25
95%
165
75%
1%
1.64
1.84
EUR
7%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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