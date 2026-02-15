- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
165
盈利交易:
124 (75.15%)
亏损交易:
41 (24.85%)
最好交易:
50.56 EUR
最差交易:
-22.39 EUR
毛利:
770.81 EUR (202 713 pips)
毛利亏损:
-467.41 EUR (311 164 pips)
最大连续赢利:
18 (28.54 EUR)
最大连续盈利:
112.42 EUR (4)
夏普比率:
0.16
交易活动:
1.10%
最大入金加载:
89.04%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
3.24
长期交易:
60 (36.36%)
短期交易:
105 (63.64%)
利润因子:
1.65
预期回报:
1.84 EUR
平均利润:
6.22 EUR
平均损失:
-11.40 EUR
最大连续失误:
3 (-65.69 EUR)
最大连续亏损:
-65.69 EUR (3)
每月增长:
10.70%
年度预测:
129.79%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.10 EUR
最大值:
93.64 EUR (7.45%)
相对跌幅:
结余:
7.45% (93.61 EUR)
净值:
2.60% (31.94 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|BTCUSD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|376
|BTCUSD
|-30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|BTCUSD
|-129K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.56 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28.54 EUR
最大连续亏损: -65.69 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 106
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.94 × 172
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 61
|
FusionMarkets-Live
|2.55 × 99
|
RoboForex-ECN
|2.81 × 1887
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.18 × 531
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.28 × 127
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
VantageMarkets-Live 3
|4.00 × 34
|
VantageMarkets-Live 19
|4.13 × 24
|
Exness-MT5Real12
|4.33 × 6
|
TitanFX-MT5-01
|4.36 × 28
|
Exness-MT5Real33
|5.13 × 70
|
Exness-MT5Real43
|5.25 × 12
|
Exness-MT5Real7
|5.34 × 61
|
VantageMarkets-Live 6
|6.42 × 24
|
Tickmill-Live
|6.50 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|6.64 × 300
|
FxPro-MT5 Live03
|7.05 × 39
This account is managed by my "Titan Gold Pro" bot, which offers 2 different gold strategies, and by the "Titan Bitcoin Explosion" bot, which uses a Bitcoin cryptocurrency strategy.
Both strategies are designed for long-term investment with secure systems (Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop). None of the strategies use recovery systems (Martingale, Grid, hedge, etc.).
This account is managed with low risk!
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
25
95%
165
75%
1%
1.64
1.84
EUR
EUR
7%
1:30