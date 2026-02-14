- Прирост
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- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|430
|EURCHF
|270
|EURCAD
|247
|NZDCAD
|101
|CADCHF
|98
|XAUUSD
|88
|AUDUSD
|76
|USDJPY
|74
|CADJPY
|70
|SGDJPY
|66
|CHFJPY
|43
|GBPCHF
|41
|USDCAD
|38
|XAGUSD
|30
|EURUSD
|28
|EURAUD
|19
|GBPUSD
|15
|AUDJPY
|15
|EURGBP
|4
|XTIUSD
|4
|NZDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|1.8K
|EURCHF
|806
|EURCAD
|521
|NZDCAD
|348
|CADCHF
|142
|XAUUSD
|279
|AUDUSD
|179
|USDJPY
|169
|CADJPY
|203
|SGDJPY
|126
|CHFJPY
|55
|GBPCHF
|145
|USDCAD
|38
|XAGUSD
|771
|EURUSD
|67
|EURAUD
|10
|GBPUSD
|30
|AUDJPY
|6
|EURGBP
|11
|XTIUSD
|181
|NZDCHF
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|22K
|EURCHF
|14K
|EURCAD
|17K
|NZDCAD
|10K
|CADCHF
|4.6K
|XAUUSD
|19K
|AUDUSD
|16K
|USDJPY
|-19K
|CADJPY
|4.1K
|SGDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|5.1K
|GBPCHF
|3.9K
|USDCAD
|2.3K
|XAGUSD
|79K
|EURUSD
|2.1K
|EURAUD
|987
|GBPUSD
|1.6K
|AUDJPY
|595
|EURGBP
|448
|XTIUSD
|289
|NZDCHF
|77
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 213
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 10294
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1315
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5675
|
PacificUnionLLC-Live
|0.89 × 46
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.08 × 978
Signal from my own Live Account
97% Algorithmic Trading
Recommendation: Please use 1:500 leverage, Raw/ECN Hedge Account to Copy My Trades
There will be no statistical manipulation - What you see is real, verified Algo trading on my own live account
Study my trades... small consistent wins; "Big profits don't come from big risks, They come from small risks multiplied over time"
Please note: 'growth' as per MQL5 statistics is calculated directly from initial deposit - don't be misled by those signals showings '1000% growth' with a small initial deposit!
If you would like to copy me, please message me for a link to MyFXbook / Discord for details of live trades
I aim for 1% gain per week - minimal drawdown - minimal deposit load - I try have my EA's set-up so that it's very unlikely I will go above 15% drawdown
I will trade the following 17 currency pairs & also XAGUSD (Silver) and on occasions I will trade XAUUSD (Gold) & XTIUSD (Oil)
AUDCAD_0.07 lots up to 0.77 lots (This is the main exposure of the account)
CADJPY_0.04 lots up to 0.16 lots
GBPCHF_0.04 lots up to 0.16 lots
SGDJPY_0.04 lots up to 0.16 lots
GBPUSD_0.02 lots up to 0.08 lots
USDCAD_0.02 lots up to 0.08 lots
EURAUD_0.02 lots up to 0.08 lots
EURCHF_0.04 lots up to 0.10 lots
EURCAD_0.04 lots up to 0.10 lots
CADCHF_0.04 lots up to 0.10 lots
NZDCAD_0.01 lots up to 0.10 lots
EURGBP_0.01 lots up to 0.10 lots
NZDCHF_0.01 lots up to 0.10 lots
EURUSD_0.01 lots up to 0.10 lots
CHFJPY_0.01 lots up to 0.10 lots
AUDUSD_0.01 lots up to 0.10 lots
USDJPY_0.01 lots up to 0.10 lots
XAGUSD_0.01 lots only - regular exposure
XAUUSD_0.01 lots only - occasional exposure
XTIUSD_0.50 lots only - on rare occasions
Link to my Discord
Message me directly for a link to myFXbooks account!
*Please note: The only reason it say 96% Algo trading on the signal rather than 100% is due to manual closure or adjustment of some positions placed by EA's
*This account has equity protect provided by Anchor Trade Manager, developed by Kalinskie Gilliam, available to purchase on the MQL5 marketplace
USD
USD
USD