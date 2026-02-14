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Christopher Robert Walker

Low Risk MT5 Account

Christopher Robert Walker
Christopher Robert Walker

Christopher Robert Walker

Algorithmic trader from the UK
I have built up a portfolio of Expert Advisors purchased on the MQL5 marketplace.
Selecting only those EA's that maintain a consistent, low risk approach to trade on my own live account.
I run several EA's in unison, with a focus on capital protection.
0 отзывов
Надежность
26 недель
1 / 3.2K USD
Копировать за 49.99 USD в месяц
прирост с 2026 53%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 758
Прибыльных трейдов:
1 315 (74.80%)
Убыточных трейдов:
443 (25.20%)
Лучший трейд:
158.02 USD
Худший трейд:
-98.13 USD
Общая прибыль:
11 014.06 USD (374 105 pips)
Общий убыток:
-5 125.28 USD (184 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (150.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
375.00 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
98.10%
Макс. загрузка депозита:
5.30%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
26.43
Длинных трейдов:
927 (52.73%)
Коротких трейдов:
831 (47.27%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
3.35 USD
Средняя прибыль:
8.38 USD
Средний убыток:
-11.57 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-208.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-217.58 USD (7)
Прирост в месяц:
5.79%
Годовой прогноз:
70.31%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
222.80 USD (1.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.23% (219.05 USD)
По эквити:
14.80% (3 067.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 430
EURCHF 270
EURCAD 247
NZDCAD 101
CADCHF 98
XAUUSD 88
AUDUSD 76
USDJPY 74
CADJPY 70
SGDJPY 66
CHFJPY 43
GBPCHF 41
USDCAD 38
XAGUSD 30
EURUSD 28
EURAUD 19
GBPUSD 15
AUDJPY 15
EURGBP 4
XTIUSD 4
NZDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 1.8K
EURCHF 806
EURCAD 521
NZDCAD 348
CADCHF 142
XAUUSD 279
AUDUSD 179
USDJPY 169
CADJPY 203
SGDJPY 126
CHFJPY 55
GBPCHF 145
USDCAD 38
XAGUSD 771
EURUSD 67
EURAUD 10
GBPUSD 30
AUDJPY 6
EURGBP 11
XTIUSD 181
NZDCHF 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 22K
EURCHF 14K
EURCAD 17K
NZDCAD 10K
CADCHF 4.6K
XAUUSD 19K
AUDUSD 16K
USDJPY -19K
CADJPY 4.1K
SGDJPY 4.8K
CHFJPY 5.1K
GBPCHF 3.9K
USDCAD 2.3K
XAGUSD 79K
EURUSD 2.1K
EURAUD 987
GBPUSD 1.6K
AUDJPY 595
EURGBP 448
XTIUSD 289
NZDCHF 77
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +158.02 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +150.11 USD
Макс. убыток в серии: -208.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 213
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 10294
VTMarkets-Live
0.76 × 1315
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5675
PacificUnionLLC-Live
0.89 × 46
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.08 × 978
еще 180...
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Signal from my own Live Account

97% Algorithmic Trading

Recommendation: Please use 1:500 leverage, Raw/ECN Hedge Account to Copy My Trades

There will be no statistical manipulation - What you see is real, verified Algo trading on my own live account

Study my trades... small consistent wins; "Big profits don't come from big risks, They come from small risks multiplied over time"

Please note: 'growth' as per MQL5 statistics is calculated directly from initial deposit - don't be misled by those signals showings '1000% growth' with a small initial deposit!

If you would like to copy me, please message me for a link to MyFXbook / Discord for details of live trades

I aim for 1% gain per week - minimal drawdown - minimal deposit load - I try have my EA's set-up so that it's very unlikely I will go above 15% drawdown

I will trade the following 17 currency pairs & also XAGUSD (Silver) and on occasions I will trade XAUUSD (Gold) & XTIUSD (Oil)


AUDCAD_0.07 lots up to 0.77 lots (This is the main exposure of the account)

CADJPY_0.04 lots up to 0.16 lots

GBPCHF_0.04 lots up to 0.16 lots

SGDJPY_0.04 lots up to 0.16 lots


GBPUSD_0.02 lots up to 0.08 lots

USDCAD_0.02 lots up to 0.08 lots

EURAUD_0.02 lots up to 0.08 lots


EURCHF_0.04 lots up to 0.10 lots

EURCAD_0.04 lots up to 0.10 lots

CADCHF_0.04 lots up to 0.10 lots


NZDCAD_0.01 lots up to 0.10 lots

EURGBP_0.01 lots up to 0.10 lots

NZDCHF_0.01 lots up to 0.10 lots

EURUSD_0.01 lots up to 0.10 lots


CHFJPY_0.01 lots up to 0.10 lots

AUDUSD_0.01 lots up to 0.10 lots

USDJPY_0.01 lots up to 0.10 lots


XAGUSD_0.01 lots only - regular exposure

XAUUSD_0.01 lots only - occasional exposure

XTIUSD_0.50 lots only - on rare occasions


Link to my Discord

https://discord.gg/9VmkNNwd

Message me directly for a link to myFXbooks account!


*Please note: The only reason it say 96% Algo trading on the signal rather than 100% is due to manual closure or adjustment of some positions placed by EA's

*This account has equity protect provided by Anchor Trade Manager, developed by Kalinskie Gilliam, available to purchase on the MQL5 marketplace

Нет отзывов
2026.04.27 03:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.05 02:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.02.20 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.02.17 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.16 02:40
Share of trading days is too low
2026.02.16 02:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.16 01:38
Share of trading days is too low
2026.02.16 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.02.14 19:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.14 19:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.14 19:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.02.14 19:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.02.14 19:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Low Risk MT5 Account
49.99 USD в месяц
53%
1
3.2K
USD
22K
USD
26
96%
1 758
74%
98%
2.14
3.35
USD
15%
1:500
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